南韓本月中上旬出口下滑 晶片出口銳減逾三成

南韓21日公布，本月1~20日出口持續下滑，晶片出口銳減超過三成，成為全球經濟減緩的最新跡象。

南韓1月1~20日出口比去年同期減少2.7%至336億美元，進口則增加9.3%至438億美元。不過，不計工作日差異後的平均每日出口額年減20%。

南韓同期晶片出口減少34.1%，鋼鐵出口下滑11.2%；對中國大陸出口也下降24.4%，為連續第七個月下滑。

南韓出口減退的主因是晶片需求減弱，經濟學家預期，南韓上季經濟可能萎縮，部分是被出口拖累。貿易表現會對仰賴出口的南韓經濟造成深遠影響，央行總裁李昌鏞本周說，出口下滑是他今年最大的三個憂慮之一，另外兩個是油價再度上漲、以及房市不景氣。

目前南韓貿易展望依然不確定，政府預估今年全年出口將萎縮4.5%，韓國國際貿易協會（KITA）認為將減少4%，央行則預期出口將在下半年復甦。