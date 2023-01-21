英國官員敦促首相降低對台灣晶片的依賴 籲擴大投資

英國政府一份戰略草案指出，隨著晶片被用於各式各樣產品，台海緊張情勢可能阻礙半導體供應，建議首相

蘇納克採取行動，降低對台灣半導體的依賴。這意味著英國也可能加入美國、歐盟及日本等國追求晶片自主的行列。

彭博資訊引述這份還沒公布的戰略草案報導，中國大陸若對台灣干預或動武，將阻礙台灣的進出口，從而威脅英國經濟。台灣擁有超過九成的全球先進晶片產能，還有半導體代工廠龍頭台積電。

這份戰略文件總結，晶片供應為具有重大地緣政治和經濟發展重要性的議題，英國應把微晶片的供應來源分散至較安全的友邦，同時擴大投資研發至少數十億英鎊。新冠疫情已干擾全球晶片供應，但政府推出半導體發展策略的進度遲緩，促使企業權衡在英國的投資。

知情人士透露，英國之前從未考慮過如種規模的補貼。但政府的戰略草案指出，政府應支持在國內生產化合物半導體（Compound Semiconductor）等專業產品；這類產品由不同原料組成傳統矽晶片，可用於電動車、5G無線技術和其他新興科技。英國政府則拒絕評論這篇報導，稱之為「揣測」，表示將在「恰當時機」公布這項戰略將。

起草戰略文件的官員也警告，中國大陸參與收購英國晶片業者，構成國安風險。

英國政府已承諾去年將發布半導體戰略，已在去年上半年由前科技大臣菲利普等官員完成最終版本，原定去年夏季公布，但之後因為前首相強生政府垮台，因而延後，也讓許多官員的國安憂慮升高，並使許多企業和投資人感到挫折，批評伊國缺乏規劃，敦促投資晶片業。

確切而言，最後的戰略文件也可能有所差異。蘇納克在去年10月當選為新任首相後，數位、文化、媒體及體育部已由新的國務大臣唐萃蘭（Michelle Donelan）統理，而唐萃蘭正在營估好幾份前朝政府的文件草案，並已作出調整。

蘇納克自己也特別對科技有興趣，一再推崇矽谷的創業文化，他的政府正試圖吸引晶片設計業者安謀（Arm）到倫敦掛牌上市。