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因應侵台後國際制裁 法媒曝北京研擬經濟孤立對策

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台積電被點名…為分散風險 英最新戰略文件籲降低對台晶片依賴

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
英國首相蘇納克18日在下議院答詢。路透
英國首相蘇納克18日在下議院答詢。路透

根據彭博資訊（Bloomberg）取得的英國最新戰略文件草案，鑑於中國大陸恐干預甚至入侵台灣，將對英國經濟造成影響，因此首相蘇納克（Rishi Sunak）呼籲，英國政府應該採取措施，減少英國對台灣半導體的依賴。

這份尚未公布的英國戰略文件提到，由於包括台積電在內，台灣擁有所有尖端晶片逾90%的產能，故北京對台灣的威脅，將危及這些晶片的供應。

從智慧型手機到汽車，半導體用途廣泛，一旦短缺，就可能導致英國經濟各領域的供應鏈中斷，如同近幾年新冠肺炎疫情嚴峻時的情況。

該文件總結，晶片供應屬於重大的地緣政治及經濟重要議題，英國應從其友好國家和「安全的國家」分散貨源，並加碼挹注數十億英鎊自行研發，扶植其國內半導體產業。例如美國依「晶片法」將投入530億美元（約1兆6000億台幣）；歐盟可能投資430億歐元（約1兆4000億台幣），使其在全球晶片製造的占比達20%。

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