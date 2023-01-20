台灣晶片業效率2022年居全球之冠 南韓低於平均水準

南韓媒體BusinessKorea報導，韓國經濟研究院（KERI）19日發表的報告指出，2022年台灣半導體產業的平均效率居全球之冠，達75%，比南韓半導體業高出整整10個百分點，南韓半導體業者的效率甚至低於全球平均水準。

KERI指出，全球前100大半導體業者2022年的平均效率已由2018年時的70%以上，降到67%，「台灣和日本業者的效率為75%，美國為73%，南韓為65%，中國大陸為59%。2018年南韓業者的效率曾高達87%，居全球之冠，但記憶體晶片市場萎縮的影響，使效率持續下降」。

報告說，南韓業者須增加研發及生產設施投資，以提昇效率；而且南韓政府最近雖實施減稅及投資抵減等措施，但對業界的支持度仍嫌不足。

世界半導體貿易統計（WSTS）組織最近估計，2022年全球半導體銷售額增加4.4%至5,801億美元，預估2023年將減少4.1%到5,566億美元。其中，2022年記憶晶片銷售額劇減12.6%，成為1,344億美元，預估2023年銷售額將再減少17%。