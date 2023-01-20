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立陶宛與台灣簽署價值1400萬歐元半導體合作協議

集微網／ 集微網

集微網消息，路透社18日報導，立陶宛科技公司Teltonika周三宣佈，其目標是在2027年使用台灣技術啓動國內半導體生產，一位部長概述了歐盟國家成為該行業全球主要參與者的雄心。

Teltonika表示，2027年的生產目標是與台灣工業技術研究院合作協議的一部分，該協議價值1400萬歐元。

據聯合早報報導，立陶宛經創部發佈新聞稿稱，台灣工業技術研究院將與Teltonika分享足以成為立陶宛晶片產業發展基礎的技術。根據協議，Teltonika將獲授權使用工研院的半導體晶片製造技術及設備，並取得工程專業訓練協助。

立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特說，與台灣合作有助立陶宛加速發展相關產業。

立陶宛 半導體

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