蘋果未來會建立自己的晶圓廠嗎？

集微網消息，近日，《金融時報》以特稿方式撰文，指出蘋果必須要保持有限度的雄心。蘋果決心控製其產品中的每一個可能的組件。蘋果新款MacBook Pro筆記本電腦內裝有自研芯片，它力圖減少對英特爾、高通和博通等合作夥伴的依賴。

即使蘋果繼續設計更多自己的芯片，它仍將依賴台積電等公司來製造。文章支持，矽穀可能是第一批芯片公司的所在地，但美國將大部分生產外包給亞洲。2020年全球近90%的芯片生產發生在國外。

去年，美國試圖通過《芯片與科學法案》扭轉這一趨勢，該法案為半導體製造廠等國內設計和製造設施增加了數十億美元的激勵措施。這項投資正值半導體的低穀。根據半導體行業協會的數據，11月全球銷售額同比下降9.2%。總體而言，由於經濟逆風打擊需求，預計2023年將下降4%以上。但晶圓廠投資是一項長期努力，預計到2024年會恢復。

蘋果有一天會在美國建立自己的晶圓廠嗎？如果可能，這將花費巨資。台積電對亞利桑那州兩家晶圓廠的投資預計為400億美元。即使是蘋果，在最近的統計中擁有超過480億美元的現金和有價証券，也會對此猶豫不決。初始支出也不是一次性的，前沿設計需要不斷升級設計、技術和設備。

文章最後指出，與中國的緊張關系和供應鏈緊縮讓美國決心圍繞自己的技術設置壁壘，但蘋果與台積電的緊密聯系不太可能被打破。