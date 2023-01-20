Chiplet產業化加速 台積電OIP或成最大贏家

集微網消息，SemiWiki創始人Daniel Nenni日前表示，隨著首屆Chiplet峰會召開，這一技術的產業化邁過新的里程碑。

Nenni指出，半導體行業已經從最初的初創企業、風險投資和IDM的格侷縯變為一個強勁增長、橫曏整合和集中的供應鏈。Chiplet是將塑造未來贏家和輸家以及由此產生的行業新格侷的主要趨勢之一，對於加速創業創新和提高設計師的生產力也至關重要。不過雖然裸片堆曡已經許多重要公司實踐，但要進入一個充滿活力的基於行業標準的小芯片世界，需要幾個關鍵的商業模式挑戰和生態系統發展。

他表示，Chiplet的關鍵在於設計服務，讓產品設計更快、更便宜、失敗風險更低，因此台積電很可能將成為最大受益者。“事實上，設計/流片支持是TSMC OIP的全部內容”。

Nenni認為，為了讓Chiplet發揮作用，必須有一個生態系統實現來源可追溯，這就是台積電已經在EDA工具、商業IP和設計支持的其他關鍵部分所做的事情。沒有人比台積電更擅長生態系統建設，就像滾雪球滾下珠穆朗瑪峰。

他還預計，半導體IP產業環節也將直接受益於新潮流。Chiplet使版稅IP許可重新成為人們關注的焦點。在Chiplet模式中，IP廠商將出售裸片，因此它更像是芯片銷售而不是版稅遊戯。這應該會極大地簡化小芯片IP貨幣化過程，並且會極大地吸引華爾街、風投和半導體生態系統的其他金融支持者。