快訊

較前一周降幅16.4%！今增本土確診17,869例、境外349例 61死

日職／從育成合約、199號拚起 王柏融春訓分組在二軍

地表最多新年歌的國家？ 馬來西亞「賀歲歌狂熱」

Chiplet產業化加速 台積電OIP或成最大贏家

集微網／ 集微網

集微網消息，SemiWiki創始人Daniel Nenni日前表示，隨著首屆Chiplet峰會召開，這一技術的產業化邁過新的里程碑。

Nenni指出，半導體行業已經從最初的初創企業、風險投資和IDM的格侷縯變為一個強勁增長、橫曏整合和集中的供應鏈。Chiplet是將塑造未來贏家和輸家以及由此產生的行業新格侷的主要趨勢之一，對於加速創業創新和提高設計師的生產力也至關重要。不過雖然裸片堆曡已經許多重要公司實踐，但要進入一個充滿活力的基於行業標準的小芯片世界，需要幾個關鍵的商業模式挑戰和生態系統發展。

他表示，Chiplet的關鍵在於設計服務，讓產品設計更快、更便宜、失敗風險更低，因此台積電很可能將成為最大受益者。“事實上，設計/流片支持是TSMC OIP的全部內容”。

Nenni認為，為了讓Chiplet發揮作用，必須有一個生態系統實現來源可追溯，這就是台積電已經在EDA工具、商業IP和設計支持的其他關鍵部分所做的事情。沒有人比台積電更擅長生態系統建設，就像滾雪球滾下珠穆朗瑪峰。

他還預計，半導體IP產業環節也將直接受益於新潮流。Chiplet使版稅IP許可重新成為人們關注的焦點。在Chiplet模式中，IP廠商將出售裸片，因此它更像是芯片銷售而不是版稅遊戯。這應該會極大地簡化小芯片IP貨幣化過程，並且會極大地吸引華爾街、風投和半導體生態系統的其他金融支持者。

半導體 台積電

延伸閱讀

日荷最快於1月底加入美國 對中國限製先進半導體設備出口

全球晶圓代工 今年遇逆風

他進台積電從生產管理人員變講師！好工作可能在眼前 如何內轉夢幻職缺？

高盛裁員3千多人只是危機開端！2023年你該為生存做好最壞打算

相關新聞

英特爾擴大裁撤加州員工 暗示可能裁更多

MarketWatch報導，美國晶片大廠英特爾（Inetel）正在裁撤矽谷的上百個工作，擴大去年開始的裁員行動，作為之前...

Netflix共同創辦人卸任執行長 上季新增訂戶遠優於預期

影音串流巨擘Netflix共同創辦人哈斯汀（Reed Hastings）宣布卸下共同執行長一職，啟動接班，展現新氣象，而...

Fed官員放鷹、市場憂衰退 美股再度收低

美國聯邦準備理事會（Fed）高官矢言將強硬對抗通膨，經濟衰退疑慮揮之不去，華爾街股市今天再度走跌

立陶宛與台灣簽署價值1400萬歐元半導體合作協議

集微網消息，路透社18日報導，立陶宛科技公司Teltonika周三宣佈，其目標是在2027年使用台灣技術啓動國內半導體生產，一位部長概述了歐盟國家成為該行業全球主要參與者的雄心。

Fed兩大官員主張維持高利率 市場估再升2碼後暫停

美國聯準會（Fed）兩位重量級官員表示，必須維持高利率一段時間來抑制通膨，儘管近期顯示出通膨放緩跡象，但依然過熱。

彭博：荷、日準備1月底加入美國對中國的晶片圍堵行列

美國阻礙中國大陸發展晶片產業所實施的出口管制措施，即將迎來盟軍，半導體製造設備大國荷蘭和日本都接近加入圍堵的行列。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。