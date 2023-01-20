日荷最快於1月底加入美國 對中國限製先進半導體設備出口

集微網消息，據彭博社報道，知情人士透露，日本、荷蘭兩國最快將於1月底加入美國，對中國限製先進半導體設備出口。

美國在去年10月對中國推出全面的半導體生產設備出口管製，美國正加速拉攏日本與荷蘭等盟國，共同對中國推出半導體設備禁令。

荷蘭首相呂特 (Mark Rutte) 周二表示「和美國在對中國芯片出口限製方面的討論已取得逐步進展」，且在周四受訪時提到：「我相當有信心我們會實現這個目標。」

日本首相岸田文雄和荷蘭首相呂特先後在1月13日和1月17日赴白宮與拜登討論此計劃。

分析師表示，雖然美國擁有最大的芯片製造設備商，但荷蘭擁有ASML，該公司控製著光刻技術市場。日本的東京電子是美國在其他類型製造設備領域的主要競爭對手。如果無法獲得他們最先進的產品以及美國公司應用材料、泛林和科磊提供的產品，中國公司將幾乎不可能建立能夠進行最先進芯片製造的生產線。

若日本荷蘭加入美國對中國限製，將波及日荷兩國主要半導體設備製造商營收。

東京電子表示，對其中國客戶的全面打壓已經損害了業務。若日本跟進美國對中芯片管製措施，可能會對該公司銷售額產生約1796 億日圓（約13 億美元）的影響。

荷蘭是半導體製造設備的主要製造商ASML的所在地，如果荷蘭採用美國的新規，可能會影響其價值約20億歐元的銷售額。