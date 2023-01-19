矽谷雪崩…微軟、亞馬遜領先萬人級裁員 蘋果憑什麽獨活？

集微網消息，通貨膨脹及美國經濟放緩的影響伴隨時序進入2023年，科技業裁員潮仍未見緩和跡象。此前英國媒體釋出消息，指出微軟計劃裁員約5%，約1.1萬個職位，涉及到HoloLens業務和一些工程部門。在本周三的白天，微軟還在拒絕對這些報導發表評論，晚間便公告將裁減1萬個工作崗位。

根據再就業公司Challenger、Gray & Christmas的數據，2022年科技行業宣佈裁員超過9.7萬人，這是自2002年宣佈裁員13.1萬人以來的最高水平。「自互聯網泡沫破滅以來，我們還沒有看到過這種裁員力度」。該公司高級副總裁Andrew Challenger說。

繼Alphabet、Meta等同行後，微軟出手，亞馬遜也開始裁減部份職位，預估將影響全球1.8萬名員工。科技巨頭均難以幸免，蘋果卻不在其列，蘋果憑什麽能獨活？

不難發現，科技公司集中裁員的大背景是總體經濟環境不佳，多數正在進行裁員的公司都對宏觀經濟狀況和未來可能出現的經濟衰退表示警惕。但數據分析後我們有了另一發現，以上提到的科技公司在過去兩年的擴張速度驚人，或許為此時的裁員慘劇埋下了種子。

彼時，科技行業在疫情期間不斷擴張來跟上井噴的需求，後因景氣疲軟，陷入過度擴張的窘境。「微軟和其他科技公司一樣積極招聘，像上世紀80年代的搖滾明星那樣大手筆花錢」。韋德布什證券分析師Dan Ives在做相關報告時表示。但蘋果是例外，該公司過去兩年招聘率沒有明顯上升，當同行因成長放緩被迫調整人力時，蘋果至今未宣布任何裁員計劃。

以下為美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）對美科技公司的招聘數據整理，數據來自美國証監會（SEC）：

圖：員工增長比例

微軟：兩年增加5.8萬

截至2022年6月底，微軟擁有22萬名全職員工，員工數量比2021年同期加了4萬名，增長了22%；2021年則是增加了1.8萬名員工，增幅為11%。

過去3年期間，微軟年營收增長了58%。近年來，由於企業對雲數據和在雲計算的需求激增，微軟的雲收入飆升。在利率上升和總體經濟形勢不佳等因素的影響下，微軟如今的營收增長勢頭明顯放緩。2023年第一財季增長放緩至35%，公司還警告未來將出現更多降溫。

微軟宣布到2023財年第三季度末將裁員1萬人，約佔總員工的4.5%。裁員將於周三開始，於3月底結束。微軟表示，這是對宏觀經濟狀況和客戶優先事項變化的回應，公司還將對其硬件組合進行調整，並整合其租賃的辦公地點。

亞馬遜：兩年增加81萬

亞馬遜2020年實現了超大規模的擴張，增加了50萬名員工，增幅超過38%。2021年仍在貪婪地增長，增加了31萬個工作崗位。截至2021年12月底，亞馬遜的員工總數已達160萬。

此前曾大舉招聘，如今面臨員工數量過多的問題。亞馬遜去年11月表示，將從辦公室職員裁減人力，當時預估總裁員數約為10000人，裁員主要集中在設備業務、招聘和零售業務上。一位發言人曾表示，亞馬遜在全球擁有大約35萬名企業員工。據華爾街日報報導，知情人士稱，亞馬遜這波總裁員人數從原本規劃的10000人增加到超過18000人。

Meta：兩年增加2.6萬

自2012年上市以來，Meta每年新增數千名員工。Meta在2020年新增1.3萬多名員工，同比增長30%，是公司史上招聘人數最多的一年，2021年又再新增1.3萬名，按員工總數計算，這是Meta創立迄今擴張最快的兩年。

Alphabet：兩年增加3.7萬

Google母公司Alphabet過去兩年的擴張幅度也不遑多讓，2021年和2020年分別招了2.1萬和1.6萬名員工，截至2021年的員工總數達到15.65萬人。不過，Alphabet的裁員規模相對沒那麽大，最近幾周在生命科學事業Verily裁員240人，旗下機器人事業裁員40人。

蘋果「掉隊」

相較於前面幾家公司，蘋果在疫情期間的擴張速度沒那麽快。截至2022年9月，包含總部和各門市在內，蘋果旗下共有16.4萬名員工，僅較2021年同期增長6.5%，相當於1萬人；截至2021年9月的一年內，蘋果新增員工數只有不到7000人。蘋果對招聘一直都比較克制，去年8月傳出裁減100名招聘人員，蘋果CEO庫克在10月也表示將縮減一些部門的招聘。