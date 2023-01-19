莫德納CEO稱 正與中國討論莫德納疫苗入華事宜

達沃斯世界經濟論壇2023年年會於1月16日至20日在瑞士東部小鎮達沃斯舉行。路透18日報導，與會的美國醫藥公司莫德納的CEO斯特凡內．班塞爾透露該公司正在與中國積極討論莫德納疫苗入華事宜。

觀察者網引述路透報導，斯特凡內．班塞爾（Stephane Bancel）說，「我真正想瞭解的是，我們要如何幫助中國政府，從醫療保健的角度來看，他們有哪些需求」。班塞爾沒有透露更多的談判細節，不過希望今年能夠訪問中國。

目前中國製造並使用的新冠疫苗是滅活病毒疫苗，而美國醫藥公司莫德納及輝瑞所研製的疫苗是「被廣泛使用的」mRNA疫苗。

除了討論疫苗入華，班塞爾還在談判中與中方討論了建設新工廠和癌症治療藥物等其他產品。

班塞爾表示，莫德納目前正尋求在各大洲建立mRNA疫苗生產設施，最近開始在加拿大、澳洲和肯亞規劃和建設新工廠，目前正在與一些國家進行磋商。