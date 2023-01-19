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日媒：中國AI研究論文質量已大幅超過美國

中央社／ 台北19日電

日經中文網今天報導，在人工智慧AI）研究領域，中國正在提高存在感，分析過去10年各國AI相關論文的數量和質量，中國自2019年不斷甩開排名第2美國的趨勢變得突出。

日本經濟新聞在荷蘭學術資訊大型企業愛思唯爾（Elsevier）的協助下進行分析，利用約800個AI相關關鍵詞，以2012至2021年的學術論文和學會論文為對象，分析了各國和企業的「研究能力」。

目前的AI熱潮以「深度學習」技術的創新為契機，於2012年前後興起，涵蓋影像識別和文章生成等廣泛領域。

報導指出，全球AI相關論文篇數從2012年約2.5萬篇增至2021年的約13.5萬篇。中國在數量上一直排在首位，到2021年增至美國的約2倍、4.3萬篇，發展趨勢加強。

在論文品質方面，中國也占據優勢。若將引用次數進入前10%受關注論文篇數作為品質的指標，截至2012年，美國以629篇排在首位，中國以425篇排第2；隨後中國奮起直追，到2019年超過美國，躍居首位；2021年，中國比美國多7成，達到7401篇，報導形容是「呈現一馬當先局面」。

但從企業來看，美國仍占優勢。在數量方面，微軟、Google母公司Alphabet和IBM是最近10年的3強；在品質上，2021年受關注論文篇數的前10名當中，排在首位的Alphabet等美國企業占了6家。

不過，報導說，中國企業發展強勁。在數量方面，截至2012年只有1家中國企業進入前10；在品質方面，截至2016年與美國存在明顯差距；但到了2021年，在數量和品質上，騰訊控股和華為技術等4家已躋身前10名。

報導表示，AI領域多種技術涉及軍民兩用，研究能力的優劣不僅影響產業競爭力，還關係到國家的安全保障。

美國 AI 日本經濟 人工智慧

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