機搆：2022全球半導體收入突破6000億美元，模擬類增幅最高

集微網消息，據evertiq報道，全球知名諮詢機搆Gartner發佈了初步數據，2022年全球半導體收入增長1.1%，達到6017億美元，高於2021年的5950億美元。前25大半導體供應商在2022年總收入增長2.8%，佔市場份額的77.5%。

Gartner副總裁分析師Andrew Norwood在一份新聞稿中表示：“2022年初，許多半導體設備短缺，導致交貨時間延長和價格上漲，許多終端市場的電子設備產量減少。因此，OEM們開始通過囤積芯片庫存來對沖短缺，”Andrew Norwood繼續解釋說，到2022年下半年，高通脹壓力、利率上升、能源成本增加對許多全球供應鏈產生了影響，導致全球經濟顯著放緩。隨著消費者開始削減支出，這也導致對個人電腦和智能手機的需求下降，然後企業開始做同樣的事情，為全球經濟衰退做準備——所有這些都對半導體行業的增長產生了影響。

盡管其2022年的收入下降了10.4%，但三星電子仍保持了第一的位置。內存和NAND閃存銷量的下降是造成這種情況的主要原因。英特爾以9.7%的市場份額保持第二位。由於消費PC市場的顯著低迷，以及x86處理器業務的激烈競爭，公司的銷售額增長下降了19.5%。

高通與美光科技在排名中互換位置，AMD從第10位躍升至第7位。聯發科從去年的第7名跌至第9名。前10名中的一家新公司是蘋果，該公司在前一年還差點躋身榜單（見下圖）。

2022年表現最差的設備類別是內存，收入下降10%，約佔半導體銷售額的25%。到2022年年中，內存市場已經顯示出需求嚴重下降的跡象。盡管2022年非內存收入總體增長了5.3%，但不同設備類別之間的性能差異很大。模擬器件增長了19%，緊隨其後的是分立器件，從2021年起增長了15%。