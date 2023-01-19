蘋果公司遭巴西反壟斷監管機搆調查

集微網消息，蘋果公司通常要求開發者使用蘋果自帶的支付系統，拒絕讓開發者引導用戶使用其他支付方式。據彭博社今（18）日報道，巴西反壟斷監管機搆Cade已開始對蘋果公司涉嫌支付渠道的壟斷展開調查。

Cade在聲明中表示，在來自拉丁美洲的電子商城MercadoLibre去年12月提出投訴後，Cade於1月12日啓動該調查。聲明表示，該投訴是美國、歐盟、英國、韓國、日本、印度和印度尼西亞等一系列全球反壟斷調查的接棒。

蘋果公司總部位於美國加州的庫比蒂諾，蘋果公司通常要求開發者使用蘋果自帶的支付系統，以確保從其平台上下載的應用程序中獲得傭金。MercadoLibre在其最大的兩個市場巴西和墨西哥提起訴訟，指控蘋果禁止第三方在iOS應用程序上分銷數字產品導致價格上漲，其違反了反競爭行為。

蘋果暫未置評。巴西的調查可能會持續兩年多。

近年來，各個國家都出現了針對應用商店規則的投訴，迫使如穀歌、蘋果等降低費用或放寬規則，但一些應用開發商表示，這些還不夠，還需要做出更多改變。

去年10月，蘋果因販售的iPhone不附充電器遭到了巴西司法部門的禁售，還受到了1億雷亞爾（約1900萬美元）罸款，被認定“濫用市場優勢”。