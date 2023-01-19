《散戶大戰華爾街：GameStop傳奇》：一場網路城市階級對戰

如果你曾經看過《大賣空》（The Big Short, 2015），驚奇華爾街的金融遊戲可以使人瘋狂致富，也能宛若核彈毀滅世界，相信你也會喜歡《散戶大戰華爾街：GameStop 傳奇》（Eat the Rich：The GameStop Saga, 2022），想探知他人瞬間致富（或破產）的奇蹟秘訣。

或者，你並沒有打算投機致富，只是想對金融基本知識有多點兒認識，《散戶大戰華爾街》肯定也會是部淺顯易懂的金融知識迷你影集。

又或者，你想以「大衛戰勝歌利亞」的社會紀錄片角度，觀察散戶與華爾街精英的消長關係，這場GameStop股票飛漲的傳奇故事，肯定是個難得一見的特例個案，即使僅僅曇花一現。

GameStop的傳奇

《散戶大戰華爾街》是部關於2021年初，美國一家即將倒閉的遊戲出租公司GameStop，在天時地利人和的多重機緣下，股票奇蹟式地飛奔衝月，軋空對沖基金公司，讓一些散戶一夜致富。

《散戶大戰華爾街》有三集，全劇僅110分鐘，不到兩個鐘頭；結構簡單卻清晰明瞭，解說了複雜多線的GameStop事件始末。對於股市小白來說，是部了解股市放空與軋空的入門解說，也幫助我們看懂大戶與散戶之間的資訊與權力落差。

以投資角度看來，GameStop這家幾乎無人光顧的連鎖遊戲出租商店，破產是遲早的事情，大型對沖基金經理人理應賣空GameStop。也因為GameStop的失敗就在眼前，賣空GameStop的股票幾乎是萬無一失的好生意，因此，GameStop的股票被重複借券對賭，高達有140%的總股本被賣空。

被賣空140%股本已是極高風險的特例，華爾街基金公司若沒有萬分把握，絕不會如此對賭。

不過，散戶因為有Reddit與YouTube的資訊分享，與兩位年輕人信賴的企業創辦者馬斯克（Elon Musk）與Chewy創辦人科恩（Ryan Cohen）參與買股，加上免費交易軟體APP羅賓漢（Robinhood）；這群充滿強烈的遊戲心態與對賭決心的螞蟻雄兵們，竟然推動股票大漲190倍（由2020年12月底到2021年1月底），造成賣空GameStop的基金公司巨額損失，以及部分散戶的意外致富（羅賓漢疑似黑箱作業，使股價忽然大跌，使後來加入推高股價的散戶被割韭菜）。

金融海嘯後Y與Z世代的反撲

2008金融海嘯之後，許多人已經見識過華爾街精英的死裡逃生術。當時經歷風暴的大公司幾乎永遠是贏家，無論如何低落，熬個一年半載，還是可以滿血復活。但是，散戶的命運卻大大不同，許多家庭房子被法拍、工作者失業，自此陷落泥沼，回歸正常生活極為艱難。

參與GameStop買股的其中一些散戶，就是2008年金融海嘯的受害家庭。他們曾目睹父母被迫離職搬家的窘境，購買GameStop股票的心態除了致富，還多了點復仇。

2008年至2021年，這些Z世代的年輕人，比起21世紀初期的Y世代，面對的是非常不一樣的網路科技環境。透過Reddit的熱烈討論與YouTube的資訊散播；新時代的散戶意外產生互信互賴的團結意識，累積出一股得以對戰華爾街精英的團結力量。

一場21世紀城市裡的無煙戰爭

《連結之戰》這本書提到，「全球化串連起人、市場、科技與思想，提供世界有益的連結⋯⋯人類無法共同享有『一個世界』，因為逐漸緊密相連，除了帶來更了解彼此與更團結的起始點之外，同時也帶來了更嚴峻的衝突以及分歧⋯⋯『連結本身驅使我們走向分歧』。連結給予人們發生衝突的機會、彼此競爭的原因，以及發動攻擊的各式武器。」

透過網路，雷同價值觀的輿論連結並串連，產生巨人般的動能，甚至成為武器，可以直接挑戰分歧的價值觀，產生彼此（或多方）的極大衝突。表面上，網路上的衝突只是一場無煙戰爭，但是，傷者並非只是網路上的一個無形ID；相反地，網路戰爭也可能傷及真實世界裡的生存（例如GameStop事件裡後期參加的散戶）。

這場透過網路顛覆富人的無形戰爭，肯定並非唯一的一起；在未來的網路世界，因為連結而產生的團結與分化，肯定會有更多更細膩的變化，而我們可能早已不知不覺，身處其中。

「全文轉載自未來城市(《散戶大戰華爾街：GameStop傳奇》：一場網路掀起的城市階級對戰｜希米露專欄)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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