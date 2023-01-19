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末日博士羅比尼：90%加密幣是騙局 FTX創辦人非特例

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。路透
有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）。路透

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）痛批，基本上90%的加密貨幣都是騙局，是個即將破掉的泡沫。在這個產業陷入困境之際，他的批評形同補刀。

羅比尼18日在世界經濟論壇場邊接受Yahoo財經訪問時說：「基本上90%的加密幣都是騙局，犯罪活動。一場完全就是真實泡沫的龐氏騙局，即將破滅。」

他說，脆弱的散戶參與者因投資數位資產而損失慘重，許多人在比特幣屢創新高的時間點湧入資金。根據彭博資訊報價，比特幣如今已從2021年高峰大跌近70%。

羅比尼表示：「你必須遠離（加密幣），必須這麼做。這些人大多根本都要進監獄，他們其實就是騙子。」

他還把矛頭對準了名譽掃地的班克曼-佛瑞德和垮台的FTX，「FTX和班克曼-佛瑞德並非例外，他們一直都是如此」。

班克曼-佛瑞德本月稍早出庭，全盤否認他面臨的八項刑事指控、以及檢察官認為他為詐欺投資人而策劃了一項長達數年的計畫。在出現至少80億美元的資金缺口後，FTX去年11月聲請破產保護。

羅比尼是首批預測到2008年會爆發金融危機的專家，他近期也一直對當前的經濟情勢示警，包含停滯性通膨債務危機。

上周，他說，聯準會（Fed）可能會把利率升到5%以上，他們必須升到6%，才能徹底將通膨拉回目標，但若利率升到這麼高，美國可能會陷入嚴重衰退，因此他懷疑決策官員會做到這個地步。他另預測，當前擁抱黃金是最能保護投資人資產的方式。

FTX 比特幣

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