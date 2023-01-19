加密貨幣平台Bitzlato創辦人遭捕 5同夥歐洲落網

在針對「暗網」市場的國際行動中，總部位於中國的加密貨幣交易所Bitzlato大股東暨共同創辦人列科季莫夫今天在美國邁阿密遭到逮捕，另外5名關係人則在歐洲落網。

法新社報導，現年40歲的列科季莫夫（AnatolyLegkodymov）是居住在中國深圳的俄羅斯人，他被指控涉嫌洗錢，因此戴著手銬腳鐐出現在邁阿密的法庭。法官認為他有潛逃之虞，因此拒絕他的保釋。

在邁阿密的法庭上，聯邦法官貝塞拉（JacquelineBecerra）告訴身穿灰色襯衫和藍色短褲的列科季莫夫，如果罪名成立，將面臨最高5年刑期。

美國司法部指控他涉嫌轉移總計7億美元的非法資金，因此將他拘留。官員稱犯罪分子將此交易所作為毒品交易和出售竊取來的金融資訊的避風港。

巴黎官員表示，另外5名男子國籍主要是俄羅斯和烏克蘭，分別在西班牙、葡萄牙和賽普勒斯被捕，這是由法國當局領導的一項複雜突擊行動一環。

根據美國法院文件，列科季莫夫是在香港註冊的Bitzlato的創辦人和大股東，Bitzlato標榜他們對用戶的身分認證門檻極低。

美國司法部副部長摩納可（Lisa Monaco）在記者會告訴媒體：「無論你在中國或在歐洲違反我們的法律，或是在熱帶島嶼濫用我們的系統－你會預想到自己將在美國法院內為罪行答辯。」

加密貨幣媒體「比特幣雜誌」（Bitcoin Magazine）指出，摩納可提及的熱帶島嶼可能意指加密貨幣交易所FTX的總部巴哈馬。

FTX曾是全球第2大加密貨幣交易平台，目前已宣告破產，其創辦人班克曼－佛里特（Sam Bankman-Fried）被控犯下美國史上最大金融詐騙案之一。