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美元震盪走低 數據支持Fed縮小升息步伐

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美元指數（DXY）周三震盪走低，一度大跌0.8%。/擷自彭博
美元指數（DXY）周三震盪走低，一度大跌0.8%。/擷自彭博

美元周三震盪走低，經濟數據暗示聯準會（Fed）會縮小政策緊縮步伐之後，美元一度跌至去年4月來的最低價位。日圓收斂跌幅，日本央行按兵不動一度引發日圓重貶。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）變動不大報102.263。美國10年期公債殖利率下跌17個基點至3.37%。

美國12月零售銷售降幅超過預期，受汽車和一系列其他商品購買量下降拖累。上個月零售銷售下降1.1%。11月份的數據被修正為下降1.0%，而不是之前報告的0.6%。

美國勞工部的另一份報告顯示，最終需求生產者物價指數(PPI)11月較上月上升0.2%後，12月下降0.5%。上周公布的數據顯示，美國12月消費者物價指數(CPI)出現逾兩年半來的首見月比減幅。

Monex USA交易主管Juan Perez表示，PPI和零售銷售數據表明通膨壓力趨緩。

美元兌日圓一度飆升2.7%，至131.58日圓，之後漲幅有所縮減。尾盤上漲0.6%，報128.825日圓。

日本央行維持超低利率。決策公布之初，日圓大幅走低，但隨後跌幅收斂，因預期幾個月後日本央行仍將緊縮政策。

英鎊升至五周來最高，英國消費者物價指數（CPI）漲幅降至三個月最低，但核心CPI未能放緩，仍維持在6.3%。英鎊升值0.4%，報1.2336美元。

分析師仍然相信，美元已經觸頂，並處於整體下跌趨勢中。

Convera駐華盛頓的高級市場分析師Joe Manimbo說：「由於美國通膨和Fed政策前景趨溫和，美元將繼續下跌。」「只要市場消化今年美國降息的重大風險，美元就可能繼續走下坡路。」

不過，Fed官員周三的談話削弱Fed即將結束本輪政策緊縮周期的預期。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特表示，美聯儲需要將利率提高至「略高於」.00%-5.25%的區間，好讓通膨得到控制。聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德表示，Fed應該「儘快」將政策利率提高到5%以上以應對持續的通膨，然後再按兵不動。

午後交易中，美元兌澳幣、紐元和加幣等大宗商品貨幣上漲，這些貨幣對風險偏好敏感。

澳元兌美元貶值0.7%，至0.6936美元，此前曾觸及去年8月以來最高。紐元兌美元持平於0.6430美元，盤中早些時候一度升至一個月來的最高價位。美元兌加幣升值0.8%，報1.3497加幣。

美國 日本央行 Fed

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