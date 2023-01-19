道瓊跌逾600點、那指終結連七漲 疲弱經濟數據再引擔憂

美國股市周三（18日）全面收黑，道瓊和標普改寫逾一個月來單日最大跌幅，那指結束連七漲，因疲弱的經濟數據再度引發了市場對經濟成長和企業獲利前景的擔憂，聯準會（Fed）官員的鷹派言論又進一步對投資人的情緒澆冷水。

道瓊工業指數大跌613.89點，跌幅1.8%，報33,296.96點，標普500指數下跌62.11點，跌幅1.6%，至3,928.86點，那斯達克綜合指數收跌138.10點，跌幅1.2%，收在10,957.01點。費城半導體指數走跌18.01點，跌幅0.6%，收至2,789.47點。台積電ADR逆勢上揚0.5%，至89.47美元，較台北交易溢價7.8%。

在開盤前，根據周三發布的報告，美國12月美國生產者價格指數寫下新冠疫情爆發初期以來的最大降幅，上月零售銷售也改寫一年來最大降幅，兩者降幅都比分析師預期還大。同時，商業設備生產下滑，製造業的表現為疫情爆發以來最差的一季。消費失去動力，商業投資下降，加深了經濟可能接近衰退的疑慮。

美股開高走低，因這些數據一度令外界對聯準會（Fed）進一步放慢升息步調的預期升高，但Fed官員接連放話，展現鷹派立場，聖路易聯準銀行總裁博拉德、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特，均強調利率有必要升到5%以上，才能遏制通膨。

午盤過後，費城聯準銀行總裁哈克表示，他預期Fed今年會再升息幾次，不過他也重申先前的言論，也就是認為Fed鑑於通膨降溫的訊號浮現，會放慢升息步調。

這些言論也凸顯Fed內部和市場對終端利率的預期有落差。交易員如今預期Fed最終會在6月將利率升到4.88%達到最高峰，而且押注Fed在2月會議僅升息1碼。

Glenmede投資策略副總裁Michael Reynolds表示：「投資人似乎最後得到的言論是，控制通膨沒有免費的午餐，Fed這一切為了讓通膨朝正確方向邁進的緊縮行動，會伴隨經濟代價。」

在標普500指數11大類股中，防禦性質較高的消費必需品類股表現最差，下跌2.7%，公用事業類股也下跌2.4%。相形下，偏重成長性質的通訊服務類股跌0.9%、科技類股下跌1.3%。

公司消息方面，微軟表示計劃裁員1萬人，以應對日益黯淡的前景，該公司股價下跌1.9%。美國銀行開始要求管理人員在除了最重要的職位之外暫停招聘，美銀下跌2.3%。加密貨幣公司Genesis Global Capital據悉最早可能於本周聲請破產。