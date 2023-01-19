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歐美通膨出現降溫跡象

經濟日報／ 編譯湯淑君易起宇／綜合外電

歐洲及美國的最新數據顯示，當局為抑制物價上漲採取的措施已見成效；美國12月零售銷售和生產者物價指數（PPI）降幅都大於預期，歐洲物價也出現減速跡象，反映通膨雖仍位在高點，但已出現經濟降溫和通膨減緩跡象。

美國商務部18日說，12月整體零售銷售額降低1.1%，11月數據也下修為降低1%。剔除汽油和汽車，則零售銷售降幅為0.7%。以上數據都未經通膨調整。

彭博資訊訪調經濟學家原先估計整體零售銷售降幅為0.9%。

零售銷售總計13個項目中，就有10項下滑，包括汽車、家具和電子產品。汽油站銷售額更陡降4.6%，反映價格持續下挫。

經濟學家認為，在年終假期購物旺季零售銷售竟不增反減，顯示通膨和借貸成本走高削弱購買力，這也預示2023年消費者支出展望減弱，也因此經濟展望也看淡。縱有強勁的就業市場支持，消費者支出仍承受壓力。美國儲蓄率已接近紀錄低點，信用卡餘額則已大增。

2022全年零售銷售增加9.2%，是1993年有紀錄可考以來第二大增幅，但一大因素是通膨竄升。

同日，勞工部公布，美國12月PPI月比下滑0.5%，降幅是2020年4月來最大，也大幅超出道瓊訪調分析師估計的下降0.1%，主因是能源價格大跌。PPI年增率從11月的7.3%大幅減緩至6.2%，是九個月來最低，也進一步佐證美國通膨率已開始走下坡。

剔除食物和能源的核心PPI上月攀升0.1%，符合市場預期；核心PPI年增幅從4.9%減緩至4.6%。

歐盟統計局18日公布，歐元區去年12月的消費者物價指數（CPI）年比上漲9.2%，月比則下滑0.4%，主因先前攀升至高點的能源價格持續下滑。

通膨 美國

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