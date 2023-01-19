WTO看好全球貿易成長

隨中國大陸放棄疫情清零政策、美國展開綠能投資、西歐適應俄烏戰爭帶來的影響，參加世界經濟論壇（WEF）的企業領袖和政府官員審慎看前景，但對景氣轉為樂觀。國際貨幣基金（IMF）暗示可能調高經濟預測，世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉則說，今年貿易流量的成長速度有望快於預期。

IMF第一副總裁高萍娜表示，IMF將調高經濟預測，看好今年下半年和明年的發展，一反IMF原本認為全世界今年會比去年更為「艱苦」的看法。

不過高萍娜警告，通膨還是太高，各國央行應保持升息路線。

世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉表示，全球經濟前景黯淡，也面臨不確定性，但今年的貿易流量的成長速度仍有望快於預期。

伊衛拉說，今年貨物貿易流量預料將只成長1%，遠低於去年的3.5%，但許多結果仍有可能出現，取決於烏克蘭戰爭的發展、中國大陸重新開放，以及央行緊縮貨幣政策的積極程度。

她說，「我們可能看到經濟萎縮，但如果我們（讓經濟）軟著陸、如果利率升幅沒那麼大，那麼我們可能見到貿易流量成長更多的情況」。