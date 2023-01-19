高盛：美元將繼續走貶

投資銀行高盛認為，當前所有跡象都顯示美元將繼續走貶，原因是聯準會（Fed）可能放緩升息步調，但其他國家的央行仍將積進升息，這對美元來說並非好兆頭。

高盛表示，在其他央行大舉升息和美國國內通膨減緩之際，估值仍過高的美元前景黯淡。交易員預期，Fed在下次決策會議上，可能再度放緩升息步調；在此同時，歐洲央行（ECB）將再次升息50個基點，市場對日銀可望放寬長期利率上限的預期也增強。

根據高盛的報告，對估值仍過高的美元來說，利空匯聚的情況莫過於此，更重要的是，短期內少有因素能改變美元的貶勢。

隨著Fed放緩升息步調，致使美元的升勢開始喪失動能。去年Fed積極升息促使美元飆漲，美元指數在9月底攀抵歷史新高，但此後下跌約10%，原因是對Fed的升息預期縮減。美國去年12月的通膨也趨緩，增添美國消費者已度過最痛苦局面的證據。美國的短期通膨預期已在1月初降至近兩年低點。

在大西洋彼岸，ECB可望在2月再次升息2碼，但一位官員說，ECB可能在3月時減緩升息步調。高盛指出，長期下來，美元可能回到較中性或升值的方向。