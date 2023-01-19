日銀維持超寬鬆 日圓回貶

日本銀行（央行）18日會議決定現行「殖利率曲線控管（YCC）」措施不變，繼續維持超寬鬆貨幣政策，令市場預期落空，日圓立即大幅回貶。日銀總裁黑田東彥會後堅持YCC計畫成功，且能夠持續下去。

日銀12月會議時曾意外擴大YCC波動區間，令市場猜測日銀將逐漸放棄超寬鬆政策，引發日本公債賣壓，投機客不斷測試日銀的決心，使10年期日債殖利率一度衝破0.5%上限，日圓對美元匯率也升破130，迫使日銀大買公債。

日銀宣布寬鬆政策不變後，日債殖利率一度重挫0.15百分點，之後回到0.40%；日圓一度重貶2%，衝破130，之後小升到129.2；日股東證指數大漲1.7%。日銀並將隔夜利率維持在-0.1%，並將延長對銀行提供資金的效期，以穩定公債殖利率。

黑田強調，日銀將花更多時間，來觀察上次改變YCC區間後的效應；他表示，「我們的確相信未來市場機能將會改善；YCC有足夠的持久能力」。

摩根大通匯市專家指出，儘管日圓回貶，但很難說日圓升勢已經反轉，因為市場認定日銀最終必須屈服於市場壓力，「這表示日銀將拉長與市場對戰的時間」。

業界策略師認為，日圓多頭派的銳氣稍挫，短期而言形成日圓走貶的壓力；卻反而可能助長債券空頭派的氣焰，也考驗日銀捍衛公債殖利率的決心。AV Markets 認為，如果日銀持續按兵不動到下次會議，日圓兌美元可能貶至135日圓左右。

日銀於去年12月20日改變殖利率區間後，估計約買進34兆日圓公債，但10年期殖利率仍升破0.5%上限，亦即市場持續壓迫日銀放棄YCC計畫。

大和證券首席市場經濟學者岩下真理表示，黑田將於4月10日卸任，因此他有意將YCC交給下任總裁處理；他認為YCC已處於「彌留狀態」。花旗集團專家也提出類似看法。

日銀並將本年度（3月底止）的預估核心通膨率（扣除生鮮食品）從2.9%提高到3%，2024度由1.6%上修到1.8%。日銀也下修未來兩個年度的經濟成長率預估。

目前日本整體通膨率為年升3.7%，且已連續第8個月超過2%目標，因而使投資人挑戰黑田維持超寬鬆政策的決心。