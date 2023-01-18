投資人看淡美股 轉入歐洲和新興市場 高盛客戶看好亞股

美國銀行（BofA）的調查顯示，基金經理人1月大幅降低對美股的投資配置，減持美股的受訪者比率為2005年10月來最高，投資人轉入歐元區和新興市場股票。高盛訪調的客戶則預期，今年全球股票報酬率將為個位數百分比，但日本以外的亞股表現將脫穎而出。

美銀17日公布的全球基金經理人調查顯示，共訪調管理7,100億美元資產的253位經理人，結果顯示，「減碼」美股的受訪者淨比率為29%，比去年12月多出12%，對美股信心的降幅為1985年開始這項調查以來之最。

逾半數受訪經理人預估今年底的標普500指數將低於4,000點。已多次警告美股前景的摩根士丹利首席美股策略師威爾森指出，不管經濟是否陷入衰退，企業獲利和利潤都可能遠讓人失望，因通膨居高不下、且持續波動的環境，可能衝擊企業利潤，花旗的全球策略師法伊也說，若科技業獲利開始擴大下調，美股將「承受痛苦」。

不過，美銀訪調的經理人認為全球通膨高峰已過，且中國大陸重新開放，因而對衰退的憂慮減輕，認為聯準會（Fed）必須升息到5.25%以上的受訪者比率，從去年12月的44%陡降到20%，現在認為利率在5%攀峰是最有可能的結果。這些受訪者也預期，日圓可能升抵2007年1月以來最高水準。

同時，投資人也更加偏好歐洲和新興市場，加碼新興市場股票的受訪者淨比率為26%，是2021年6月以來最高，增持歐元區股票的淨比率為10%。

高盛以詹森為首的策略師17日表示，46%的受訪客戶預估今年全球股市報酬率將介於零~10%，「明顯的共識」是日本以外的亞洲股市將是今年表現最佳的地區。彭博資訊的數據顯示，中國大陸重新開放的題材正使外資資金從東南亞北移，嘉惠台灣、南韓及中國大陸股票，台股今年來淨流入45.5億美元，韓股也淨流入25.5億美元。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇17日則重申，股市本季有下行風險，再次下調對整體股市的投資建議，特別是歐元區，但維持對新興市場和中國大陸股市的加碼評級。