快訊

砲襲下的「黃色廚房」：被俄軍轟碎的日常生存故事

美援烏克蘭吸血鬼無人機殺手 不追求高貴高科技、可裝在皮卡是關鍵

驚聲尖叫！吊掛木長桌「失控高速墜樓」砸破人行道 搬家公司慘了

投資人看淡美股 轉入歐洲和新興市場 高盛客戶看好亞股

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美銀調查顯示，基金經理人1月大幅降低對美股的投資配置。路透
美銀調查顯示，基金經理人1月大幅降低對美股的投資配置。路透

美國銀行（BofA）的調查顯示，基金經理人1月大幅降低對美股的投資配置，減持美股的受訪者比率為2005年10月來最高，投資人轉入歐元區和新興市場股票。高盛訪調的客戶則預期，今年全球股票報酬率將為個位數百分比，但日本以外的亞股表現將脫穎而出。

美銀17日公布的全球基金經理人調查顯示，共訪調管理7,100億美元資產的253位經理人，結果顯示，「減碼」美股的受訪者淨比率為29%，比去年12月多出12%，對美股信心的降幅為1985年開始這項調查以來之最。

逾半數受訪經理人預估今年底的標普500指數將低於4,000點。已多次警告美股前景的摩根士丹利首席美股策略師威爾森指出，不管經濟是否陷入衰退，企業獲利和利潤都可能遠讓人失望，因通膨居高不下、且持續波動的環境，可能衝擊企業利潤，花旗的全球策略師法伊也說，若科技業獲利開始擴大下調，美股將「承受痛苦」。

不過，美銀訪調的經理人認為全球通膨高峰已過，且中國大陸重新開放，因而對衰退的憂慮減輕，認為聯準會（Fed）必須升息到5.25%以上的受訪者比率，從去年12月的44%陡降到20%，現在認為利率在5%攀峰是最有可能的結果。這些受訪者也預期，日圓可能升抵2007年1月以來最高水準。

同時，投資人也更加偏好歐洲和新興市場，加碼新興市場股票的受訪者淨比率為26%，是2021年6月以來最高，增持歐元區股票的淨比率為10%。

高盛以詹森為首的策略師17日表示，46%的受訪客戶預估今年全球股市報酬率將介於零~10%，「明顯的共識」是日本以外的亞洲股市將是今年表現最佳的地區。彭博資訊的數據顯示，中國大陸重新開放的題材正使外資資金從東南亞北移，嘉惠台灣、南韓及中國大陸股票，台股今年來淨流入45.5億美元，韓股也淨流入25.5億美元。

摩根大通策略師柯蘭諾維奇17日則重申，股市本季有下行風險，再次下調對整體股市的投資建議，特別是歐元區，但維持對新興市場和中國大陸股市的加碼評級。

美股 新興市場

延伸閱讀

MLB／看好大谷翔平當5億美元男 ESPN分析3大優勢

高盛下跌逾6% 道指止連四漲

新光三越總座吳昕陽 看好信義商圈

高盛：大宗商品展望強勁

相關新聞

市場看法：日銀按兵不動只能稍挫日圓多頭銳氣

日本銀行（央行）周三決議按兵不動，業界策略師認為，日圓多頭派的銳氣稍挫，短期而言形成日圓走貶的壓力；卻反而可能助長債券空...

蘋果紅鏈在印度擴張！立訊等十多家大陸供應商獲得許可

蘋果的「紅色供應鏈」在印度進一步擴張勢力，根據彭博資訊報導，蘋果公司的十多家大陸供應商正取得印度政府允許在當地擴張的初步...

投資人看淡美股 轉入歐洲和新興市場 高盛客戶看好亞股

美國銀行（BofA）的調查顯示，基金經理人1月大幅降低對美股的投資配置，減持美股的受訪者比率為2005年10月來最高，投...

矽谷商周評選15家值得矚目新創 台創業家上榜

全球科技業裁減支出，新創募資更加不易，矽谷兩家商業媒體近期評選出15家2023年具生存潛力的新創，台灣創業家鄭雅慈的男裝...

印尼中資工廠暴動釀2死停工 當地台商不受影響

印尼一座中資鎳礦冶煉廠上週末發生暴動，導致兩人死亡，在當地設有冶煉廠的台商表示，他所擁有的冶煉廠距離事發地點遙遠，因此未...

華爾街掀兩派論戰！他警告美國「要繼續升息」抗通膨 謝金河：多空大論戰

通膨的多空大論戰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。