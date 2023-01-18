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矽谷商周評選15家值得矚目新創 台創業家上榜

中央社／ 舊金山17日專電

全球科技業裁減支出，新創募資更加不易，矽谷兩家商業媒體近期評選出15家2023年具生存潛力的新創，台灣創業家鄭雅慈的男裝租賃訂閱服務公司，在競爭激烈的新創市場中脫穎而出。

矽谷商業周刊（Silicon Valley Business Journal）和舊金山商業時報（San Francisco Business Times）指出，面對經濟環境不景氣，這次獲選的15家公司都具有「彈性」和「節儉」的特性，最重要的是「本身的點子要夠好」。

台灣創業家鄭雅慈與她念MBA的馬來西亞同學陳美瑩（Phoebe Tan）共創的Taelor，以「幫助男性穿好看又不用買衣服」為宗旨，評選單位認為其產品創意獨特，鄭雅慈說這個點子是來自她個人的「切身之痛」。

被外界稱作「矽谷阿雅」的鄭雅慈在創業之前曾經擔任過臉書（Facebook）產品經理和電商業者ebay產品長等職務，記者曾在公開場合遇見她，當時她一身連身花色長裙配上黑色長靴，時髦裝扮在眾人當中十分搶眼。

「我其實討厭逛街也不懂時尚 」鄭雅慈說出了她的「痛點」，她說自己經常看中一個款式後就直接買滿5種顏色，「爬衣」對她來說很浪費時間。

不過身為科技公司的主管，她經常要參加會議和上台簡報，網路上找到的服務要不就是「幫你搭但要你買」，再不然就是「租給你但不幫你搭」，經過市調後她發現有一個族群也有和她類似的困擾，就是矽谷工程師和業務。

鄭雅慈於是和陳美瑩合作創立Taelor，提供男性穿搭和租賃服務，同時希望透過這種共享經濟的模式創造出「循環時尚」。公司在去年首次募資募得近7000萬台幣，一般這個階段只會有家人（Family）、朋友（Friend）和傻子（Fool），也就是新創圈俗稱的3F注資。

其他上榜的新創還包括專為大學生設計的社交軟體Fizz和詐欺檢測軟體Fimio，經歷去年社群媒體Twitter和加密貨幣平台FTX的風波之後，評選單位看好這些公司能解決和改善使用者遇到的問題，吸引更多用戶。

矽谷 共享經濟

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