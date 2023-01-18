市場看法：日銀按兵不動只能稍挫日圓多頭銳氣
日本銀行（央行）周三決議按兵不動，業界策略師認為，日圓多頭派的銳氣稍挫，短期而言形成日圓走貶的壓力；卻反而可能助長債券空頭派的氣焰，也考驗日銀捍衛公債殖利率的決心。
日銀周三一如市場所料將政策利率維持在負0.1%，10年期公債殖利率也維持在0%。日銀也表示，將繼續大規模購債，以捍衛目前實施的殖利率曲線管控政策。
日圓會貶到哪裡？
澳洲西太平洋銀策略師 Richard Franulovich 認為，由於日銀接下來要等到3月才開會，因此日圓兌美元短期可能下探132.5。 SAV Markets 交易員 Shyam Devani 則認為，如果日銀持續按兵不動到下次會議，日圓兌美元可能貶至135日圓左右。
日銀宣布殖利率曲線管控政策維持不變後，日圓周三聞聲重貶2%至130.80。
焦點轉向3月
華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 說：「由於市場高度期待日銀微調，按兵不動必讓日圓多頭派失望，日圓可能再度走貶。」「不過，隨焦點轉向3月黑田任內最後一次會議，日圓可能只會一時走貶。市場仍預期日銀會退出殖利率曲線管制政策或是負利率政策（NIRP），因為通膨壓力變得更廣，且預料還會走高。 」
長期仍看多日圓
渣打銀行全球總經暨貨幣策略師 Mayank Mishra 說：「日銀決定維持所有政策不變，讓原本預期政策會進一步正常化的市場大失所望。」「不過，我們認為這只是政策正常化路上先暫緩一下而已。我們仍看多日圓，預料殖利率利差將持續轉為支持日圓，以反映日銀進一步貨幣正常化，全球經濟成長和通膨也漸走緩。我們在交易組合上做多日圓兌韓元。」
日銀購債難以維持
澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril 認為，投資人會繼續測試日銀維持殖利率上限的決心。「目前的購債顯然是 無法維持的。從流動性和日本公債殖利率曲線趨平在內幾個指標來看，12月以來市場功能已經惡化。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言