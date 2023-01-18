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市場看法：日銀按兵不動只能稍挫日圓多頭銳氣

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有分析師認為，日銀政策貨幣正常化路線料將不變，長期仍看多日圓。路透
有分析師認為，日銀政策貨幣正常化路線料將不變，長期仍看多日圓。路透

日本銀行（央行）周三決議按兵不動，業界策略師認為，日圓多頭派的銳氣稍挫，短期而言形成日圓走貶的壓力；卻反而可能助長債券空頭派的氣焰，也考驗日銀捍衛公債殖利率的決心。

日銀周三一如市場所料將政策利率維持在負0.1%，10年期公債殖利率也維持在0%。日銀也表示，將繼續大規模購債，以捍衛目前實施的殖利率曲線管控政策。

日圓會貶到哪裡？

澳洲西太平洋銀策略師 Richard Franulovich 認為，由於日銀接下來要等到3月才開會，因此日圓兌美元短期可能下探132.5。 SAV Markets 交易員 Shyam Devani 則認為，如果日銀持續按兵不動到下次會議，日圓兌美元可能貶至135日圓左右。

日銀宣布殖利率曲線管控政策維持不變後，日圓周三聞聲重貶2%至130.80。

焦點轉向3月

華僑銀行外匯策略師 Christopher Wong 說：「由於市場高度期待日銀微調，按兵不動必讓日圓多頭派失望，日圓可能再度走貶。」「不過，隨焦點轉向3月黑田任內最後一次會議，日圓可能只會一時走貶。市場仍預期日銀會退出殖利率曲線管制政策或是負利率政策（NIRP），因為通膨壓力變得更廣，且預料還會走高。 」

長期仍看多日圓

渣打銀行全球總經暨貨幣策略師 Mayank Mishra 說：「日銀決定維持所有政策不變，讓原本預期政策會進一步正常化的市場大失所望。」「不過，我們認為這只是政策正常化路上先暫緩一下而已。我們仍看多日圓，預料殖利率利差將持續轉為支持日圓，以反映日銀進一步貨幣正常化，全球經濟成長和通膨也漸走緩。我們在交易組合上做多日圓兌韓元。」

日銀購債難以維持

澳洲國民銀行策略師 Rodrigo Catril 認為，投資人會繼續測試日銀維持殖利率上限的決心。「目前的購債顯然是 無法維持的。從流動性和日本公債殖利率曲線趨平在內幾個指標來看，12月以來市場功能已經惡化。」

通膨 日本 澳洲

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