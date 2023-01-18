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WTO祕書長：全球貿易前景也有成長希望

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
世界貿易組織祕書長。美聯社
世界貿易組織祕書長。美聯社

世界貿易組織（WTO）祕書長伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）表示，全球經濟前景黯淡，也面臨不確定性，但今年的貿易流量的成長速度仍有望快於預期。

伊衛拉在瑞士達沃斯的世界經濟論壇（WEF）說，今年貨物貿易流量預料將只成長1%，遠低於去年的3.5%，但許多結果仍有可能出現，取決於烏克蘭戰爭的發展、中國大陸重新開放，以及央行緊縮貨幣政策的積極程度。

她說，「我們可能看到經濟萎縮，但如果我們（讓經濟）軟著陸、如果利率升幅沒那麼大，那麼我們可能見到貿易流量成長更多的情況」，「我們不該排除仍有希望」。

她也重申WTO對各國只和盟友貿易往來的全球經濟分裂情況，這將阻礙成長，帶來「嚴重成本」。貝萊德執行長芬克在同一場座談會上說，這些成本包括企業成本升高、消費者物價上漲，「分裂是通膨的成因之一」。

此外，華俺街日報編製的全球貿易初期指標顯示，經季節調整後，去年11月的全球貿易流動比10月下滑0.7%，為連續第五個月下滑，原因包括能源和食品價格高昂與利率上升，減弱了家庭需求和貿易流動，且隨著全球經濟今年將放緩，貿易流量不太可能復甦。

波士頓顧問集團（BCG）17日發布的報告顯示，意在強化韌性的全球供應鏈調整，將在2030年前造成深遠影響，預測到2031的貿易流動將只成長2.3%，遠低於全球經濟經濟成長率的預估值。

流量 WTO

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