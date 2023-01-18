荷蘭首相：美國對中國芯片禁令談判取得進展
集微網消息，據路透社報導，荷蘭首相馬克·呂特（Mark Rutte）當地時間周二表示，和美國在對中國芯片出口限制方面的討論已取得逐步進展。
呂特周二赴白宮與拜登會面，討論對中國半導體出口限制等議題，他在會面結束後受訪時稱，和美國的合作將一步步取得成果。
美國要求荷蘭採納美國10月出台的新規，這些規則旨在阻礙中國芯片製造行業減緩其技術發展和進步，但談判細節沒有透露。
呂特表示，西方國家不能失去其在先進半導體技術方面的領先地位。但他也警告說，更低端技術的全球供應鏈不應因出口限制而中斷。
同日荷蘭最高貿易官員曾表示，荷蘭不會草率接受美國對曏中國出口芯片製造技術的新規，並正在與歐洲和亞洲盟友進行磋商。
荷蘭是半導體製造設備的主要製造商ASML的所在地，如果荷蘭採用美國的新規，可能會影響其價值約20億歐元的銷售額。
（校對/李梅）
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