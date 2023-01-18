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高盛數據藏玄機 美股過去兩周上漲 空單回補是一大推手

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
空頭回補通常會使股市大盤走高。路透
空頭回補通常會使股市大盤走高。路透

彭博資訊報導，美股能在2023年頭兩周大漲，空頭回補買盤是背後的一大推手。

根據彭博彙編的數據，高盛編列空頭餘額最高的一籃子股票，在這段期間的漲幅比標普500指數高逾10%。BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）指出，前幾次發生這種情況分別是在去年3月、5月、8月，恰好是「戰術高峰」訊號出現的時間點。

克林斯基表示：「我們仍認為這是一次逆勢反彈，但未來兩周應該會更顯示出這一波走勢的真正持續時間。」

ㄧ些投資人正準備繼續空頭回補；這麼做通常會促使股市大盤走高。對於去年標普重挫將近20%、寫下2008年全球金融危機以來最大跌幅，交易員仍記憶猶新。

標普500指數17日收盤下跌0.2%，而高盛編列被放空最嚴重的一籃子股票則攀升1.6%。

Ned Davis Research分析CFTC數據另顯示，機構投資人過去幾周和本月稍早持續空頭回補，使他們的淨多頭部位達到去年5月以來最高。

該公司首席美國投資策略師克利索德（Ed Clissold）認為，這可能提供延續這波漲勢的動力，「避險基金正開始回補空頭部位，肯定還有更多讓他們回補的空間。時間會證明是否他們確實這麼做」。

標普 指數 大盤

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