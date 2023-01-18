三星S23旗艦發表前夕 總裁：新品突破行動體驗疆界

三星Galaxy S23旗艦系列發表前夕，三星總裁盧泰文透露新品概念，強調將展示創新永續共融、打造使用壽命更長的裝置，並在局勢最嚴峻時刻，突破行動體驗疆界，讓用戶在未來數年內愛不釋手。

三星將於台灣時間2月2日舉行Galaxy Unpacked 2023發表會，各界預料三星將如預期端出新一代S23旗艦系列。

三星電子總裁暨行動通訊事業部負責人盧泰文提前在專欄上分享對行動科技的見解，並暗示新品亮點，強調三星將展示創新與永續的共融，並在局勢最為嚴峻的時刻，突破行動體驗的疆界，讓用戶在未來數年內愛不釋手。

他表示，Galaxy智慧型手機的專業級相機模組更加智慧，能駕馭任何光源條件，成就優異的照片與影片，除了最佳化軟硬體，三星秉持的開放合作理念，催生出最新的晶片組，生態圈的串聯性也比過往更流暢無縫。

他也指出，Galaxy S Ultra機種是Galaxy S系列的極致之作，三星已將Galaxy Note體驗注入Ultra，集Galaxy雙旗艦功能於一身。

同時，他強調，效能不僅關乎更強悍的表現，也涉及對環境影響最低的持續創新，三星致力對抗氣候變遷，並以最新的環保策略為方針，在產品生命週期的每一個階段，皆將綠色永續置於首要之位。

他表示，這意味著，結合進化的耐用性與可靠性，打造使用壽命更長的裝置，為更多元件融入更多的回收材料。