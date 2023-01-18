大陸解封後全球景氣風向丕變 IMF改口說將上修經濟預測

隨中國大陸放棄疫情清零政策、美國展開綠能投資、西歐適應俄烏戰爭帶來的影響，世界經濟論壇（WEF）企業界領袖和政府官對全球景氣轉為樂觀，連國際貨幣基金（IMF）也改口說會調高經濟預測。

在達沃斯舉行的WEF上，國際貨幣基金（IMF）第一副總裁高萍娜（Gita Gopinath）表示，IMF將調高經濟預測，看好今年下半年和明年的發展，一反IMF原本認為全世界今年會比去年更為「艱苦」的看法。

德國總理蕭茲接受彭博電視專訪也說，他有把德國經濟今年可免於衰退。智庫ZEW表示，他們編製的投資人信心每月指數自俄烏戰爭以來首度出現轉正的情形。

聯合利華執行長 Alan Jope 表示，中國大陸快速解封是意外之外的事，「我們準備好迎接報復性消費」。

不過，高萍娜警告，今年仍是「艱苦的一年」，通膨還是太高，各國央行應保持升息路線。