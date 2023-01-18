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微軟考慮裁員約5% 傳將砍上萬職務

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據路透社報導，微軟公司計劃裁員數千人，其中人力資源和工程部門的一些職位預計將被取消。 歐新社
據路透社報導，微軟公司計劃裁員數千人，其中人力資源和工程部門的一些職位預計將被取消。 歐新社

集微網消息，據路透社報導，微軟公司計劃裁員數千人，其中人力資源和工程部門的一些職位預計將被取消。

微軟的裁員將是美國科技行業的最新消息，此前亞馬遜公司和Meta等公司已宣佈裁員，以應對需求放緩和全球經濟前景惡化的情況。而微軟的擧動可能表明科技行業可能會繼續裁員。

英國廣播公司天空新聞援引消息人士的話說，微軟計劃裁員約5%，即約11,000個職位。

據一位知情人士透露，彭博社報道稱，該公司計劃在周三裁減多個工程部門的工作職務，而 Insider報導稱，微軟可能會裁減多達三分之一的招聘人員。

微軟拒絕對這些報導發表評論。

備案文件顯示，截至6月30日，微軟擁有221,000名全職員工，其中美國有122,000名，國際上有99,000名。

在個人電腦市場幾個季度的低迷影響了Windows和設備的銷售之後，微軟面臨著保持其雲計算部門Azure增長率的壓力。

美國 微軟

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