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今北部濕冷2縣市低溫特報 年初二接近寒流南下恐極寒冷

特斯拉大漲助那指續揚 台積電ADR趁台股封關拉大溢價

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
標普500指數五天來首次收跌，全天走勢震盪。道瓊寫一個月來最大跌幅，受金融股拖累；高盛跌6.4%。那指連續第七天收漲，得益於特斯拉大漲，以及對政策敏感的美國短期公債殖利率下跌。路透
標普500指數五天來首次收跌，全天走勢震盪。道瓊寫一個月來最大跌幅，受金融股拖累；高盛跌6.4%。那指連續第七天收漲，得益於特斯拉大漲，以及對政策敏感的美國短期公債殖利率下跌。路透

美國股市周二（17日）漲跌互見，對企業獲利前景的擔憂令風險偏好承壓，而道瓊跌逾1%，改寫一個月來最大單日跌幅，主要是受高盛等金融股的拖累，而特斯拉大漲幫助那指守住漲幅，而市場持續關注美股財報季。

道瓊工業指數下跌391.76點，跌幅1.14%，報33,910.85點，標普500指數下跌8.12點，或0.20%，至3,990.97點。那斯達克綜合指數上漲15.96點，漲幅0.14%，收在11,095.11點。費城半導體指數上漲6.82點，漲幅0.2%，報2,807.48點。台積電ADR漲2.5%，至88.99美元，較台北交易溢價7.2%。

標普500指數盤中走勢震盪，收盤終結連五漲。在中國大陸公布的1月銷售大增的消息傳出後，特斯拉股價躍漲，幫助那指守住漲幅，實現連七漲，是2021年11月以來最長的漲勢。

高盛公布上季業績低於預期後，股價重挫6.4%，寫下一年來最大跌幅；而摩根士丹利股價上漲5.8%，因該銀行財富管理業務推動營收成長超預期。

特斯拉大漲7.4%，為標普和那指中漲幅最大的成分股。此前招銀國際（CMBI）彙編的數據顯示，特斯拉1月在中國大陸零售銷售大增。

在美上市的中概股下跌，京東跌5.72%，百度挫跌6.02%，此前中國公布2022年經濟成長速度下滑至近半個世紀以來最低水準之一。

隨著更多企業公布財報，本周財報季可能為市場的走向定調。瑞銀財富管理亞太區股票業務主管Hartmut Issel預計，美國企業的「獲利有相當大的下行空間」。

路孚特數據顯示，分析師預計標普500指數成分股企業第4季獲利年比下降2.4%，而年初時預估為下降1.6%。

最新數據另指出，由於訂單銳減和就業成長停滯，紐約州1月製造業活動急劇萎縮，意味全國工廠活動持續疲軟，加深了市場對經濟衰退的擔憂。

Ameriprise Financial首席市場策略師Anthony Saglimbene表示，在經濟出現上行趨勢的跡象下，分析師們急於從美國企業聽到關於需求情況的消息。不過他說：「在財報季開始的時候，獲利預期已經下調許多，企業有可能超越這些非常低的預期。」

美股在經歷了慘澹的2022年之後，今年開局強勁，因人們希望通膨緩解和勞動市場明顯放緩將使聯準會（Fed）能夠放緩升息步伐。

貨幣市場參與者目前預計Fed將在2月1日升息1碼（25個基點），並認為利率在6月達到4.9%的峰值，然後下降。Fed則預計終點利率將略高於5%，然後維持到明年。

指數 標普 特斯拉

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