微軟盛傳即將大幅裁員 規模可能上萬
微軟盛傳即將大幅裁員。彭博引述知情人士報導，微軟計劃周三在若干工程部門裁減人力。Sky News則引述消息來源報導，微軟可能裁員約5%，大約11,000個職位。
Insider則報導，微軟可能將招聘人事減少1/3。
彭博報導，確切裁員規模尚不確定，但裁員幅度要顯著大於過去一年的幾波裁員。微軟過去一年的幾次裁員在20萬的人事中影響不到1%。
微軟周二股價上漲0.5%，盤後股價也持平。微軟將於1月24日公布財報。
微軟比起其他科技巨人較晚裁員。雲端事業的競爭對手亞馬遜（Amazon）裁員逾1.8萬人，是該公司史上最大規模裁員。臉書母公司Meta去年秋季也宣布遍及各部門的裁員。推特人事則砍了一半，而企業雲端軟體供應商 Salesforce也在本月初裁員約10%。
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