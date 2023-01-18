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估值約70億美元 艾默生計劃收購美國國家儀器
集微網消息，1月17日，艾默生（Emerson）提出以每股53美元的價格現金收購美國國家儀器有限公司(NI)，估值約為70億美元，較前一天的收盤價溢價32%。
知情人士表示，艾默生幾個月來一直在尋求收購NI，公開報價的決定可能是惡意收購的前奏，此擧將要求艾默生向NI董事會提名替代董事。
上周五，NI宣佈正在探索包括出售在內的戰略，消息公佈後，其股價上漲了19%。該公司還表示，將採用一項期限有限的股東權益計劃，該計劃將在大約一年後到期。這些計劃被稱為「毒丸計劃」，是一種防禦策略，目的是阻止潛在收購方增持大量股份，從而將其拒之門外。
NI創立於1976年，總部設於德克薩斯州首府奧斯汀，是一家測量行業的上市公司 (納斯達克掛牌代號 NATI) ，在世界各地設有50多個分公司和辦事處，和衆多系統聯盟成員。30多年來，NI幫助測試、控制、設計領域的工程師與科學家解決了從設計、原型到發佈過程中所遇到的種種挑戰。
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