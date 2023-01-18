全球最大鐵礦砂製造商力拓（Rio Tinto）表示，中國大陸解封將增加近期勞動力和供應鏈短缺的風險，同時預告2023年開年的鐵礦砂出貨強勁，而全年銅的產量也會高於預期。

力拓16日表示，消費者對大陸房市依然持審慎態度，而全球需求減緩也對該公司出口構成一些風險。力拓股票在澳洲股市16日盤中跌1%至每股120.94澳幣。

大陸房地產行業去年陷入嚴重困境，原因是債台高築的開發商未能完成建案；不過，一系列房地產支撐措施加上北京上月突然取消防疫清零政策，令市場倍感振奮。

力拓上季鐵礦砂產量成長3.8%至8,730萬噸，略高於分析師預期，全年出貨量達3.216億噸，有助保住全球最大鐵礦砂生產商地位。

力拓維持2023年產量指引大致不變，並且維持全年3.2億至3.35億噸鐵礦砂出貨預估。

不過，隨著該公司收購加拿大銅金礦業公司Truquoise Hill Resources，預料拉高銅的產能。

力拓執行長施陶斯霍爾姆（Jakob Stausholm）表示：「收購Turquoise Hill Resources強化我們的銅資產組合，也展現我們有能力以紀律配置資本、帶動這個世界需要用來能源轉型的原料成長，並且為我們股東帶來長期價值。」該公司將銅產量指引調高至65萬至71萬噸，高於去年預估的50萬至57.5萬噸。