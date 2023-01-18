歐洲央行（ECB）管委會成員、葡萄牙央行總裁塞納諾（Mario Centeno）表示，歐元區上季經濟表現可能優於預期，使2022年經濟以正成長畫下句點，暗示先前認為即將迎接衰退的預測可能失準。

路透報導，塞納諾在瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）上說：「（歐元區）經濟一季接著一季出乎意外地好，去年第4季很可能仍然寫下正成長。也許我們今年上半年也會有意外驚喜。」

ECB先前預估，去年第4季及今年第1季歐元區經濟都會萎縮，然後才出現反彈，因此去年最後一季仍保持擴張，意味著歐元區經濟有望避免陷入衰退。經濟連兩季出現萎縮，即達到技術性衰退的定義。

不過，ECB首席經濟學家連恩（Philip Lane）17日向金融時報表示，ECB必須將利率提高至開始抑制經濟成長的水準，升息何時觸頂，將取決於經濟對這個史上最快速貨幣緊縮周期的反應。

ECB自去年7月來升息了2.5個百分點，ECB官員說還須進一步升息，才能使通膨到2025年回落至2％。