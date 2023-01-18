專家：歐須進一步升息

歐洲央行（ECB）首席經濟學家連恩表示，ECB必須將利率提高到足以限制成長的水準，而利率峰值將取決於經濟對歷來最快速的政策緊縮周期的反應情況，並強調須進一步升息。

連恩17日接受金融時報專訪時說：「我們需要進一步升息。在去年，顯然我們須把利率提高到更正常的水準。現在看來，我們實際上須把利率提高到限制成長的水準。」

ECB去年將借貸成本提高10碼（2.5個百分點），官員表示未來還會升息。彭博訪調經濟學家預估，目前為2%的存款利率，將在3.25%見頂，但連恩並未透露可能達到多高的水準。

鴿派立場的連恩提醒外界不要過於教條，「問題在於要保持雙向的靈活性，確保即時調整政策，而非在太長的時間內對世界的固定看法不變」。

ECB總裁拉加德去年底暗示，決策官員打算在今年2月升息2碼（50個基點），3月也可能這樣做。連恩指出，溫和的冬季氣候造成能源價格大跌，從而使通膨放緩速度超出預期。

連恩說：「這個簡單的例子說明，我們一定不能對最終利率水準抱持這麼強的信心。風險還不是雙方面的，在許多情況下，在當前水準進一步提高利率仍是安全的。」

連恩表示，有時ECB會碰到這種情況，「風險的雙面性更強，我們不得不權衡過猶不及的風險。這不僅是下一次會議或下來幾次會議的問題，而是未來一兩年的問題。」

連恩同時表示，歐元區政府目前在補貼方面支出甚多，未來須在對抗通膨方面負起更大的責任。