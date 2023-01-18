高盛：大宗商品展望強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛分析師看好大宗商品今年展望強勁。（路透）
高盛分析師看好大宗商品今年展望強勁。（路透）

高盛集團大宗商品研究主管表示，2023年在任何資產類別中，大宗商品擁有最強勁的展望，原因是迎接理想的總體經濟環境，且幾乎所有主要原物料庫存都很低。

高盛分析師柯里（Jeff Currie）16日表示，今年初商品行情回檔是由暖冬和利率上揚帶動，然而中國大陸需求開始回升，且供應面投資不足，代表今年全年整體而言，將是漲價的「金髮時刻」（即景氣不冷不熱、有助交易）。

柯里說：「商品的多頭環境再好不過了。幾乎每一種市場顯然都欠缺供應，無論是庫存在極低的運作水準，或是產能耗盡。」

柯里認為，這與2007至2008年大宗商品價格創紀錄飆漲類似，但唯一的例外是歐洲天然氣，當地庫存充足，足以度過今年。

高盛15日調高鋁價預估，理由是歐洲和中國大陸需求上升可能導致供應短缺。高盛曾在2020年末預測多年的商品超級周期，因為多年來投資不足，導致供應無法跟上需求。

不過，國際油價2023年開年表現震盪，因投資人擔心美國經濟可能陷入衰退，而大陸防疫解封後經濟重啟之路顛簸。交易人士還關注西方對俄油制裁的影響。倫敦市場布蘭特原油期貨接近每桶84美元。

儘管寒流來襲，歐洲的天然氣價格周一仍跌至2021年9月以來最低，原因是液化天然氣（LNG）在沒有大陸的競爭下持續湧入歐洲。在中國大陸，LNG庫存滿位。

庫存

延伸閱讀

美股開盤平盤遊走 大型銀行財報好壞參半

高盛第4季獲利銳減近七成 盤前交易大跌5%

高盛：大宗商品展望強勁 有望複製2007-2008飆漲行情

鋁價漲到七個月來最高 原油漲勢暫歇 金價自8個月高點回落

相關新聞

全球電動車銷量 寫新里程碑

去年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%，主要是中國大陸和歐洲地區的強勁成長所推動。但整體新車銷量不...

全球抗經濟衰退 看見曙光

參加瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）的高級財金官員表示，中國大陸重新開放可能推動全球經濟成長超出預期，並有助避免更廣泛的...

高盛：大宗商品展望強勁

高盛集團大宗商品研究主管表示，2023年在任何資產類別中，大宗商品擁有最強勁的展望，原因是迎接理想的總體經濟環境，且幾乎...

奢侈品牌巨擘 強攻日韓

中國大陸已重新開放，但仍充滿不確定性，且「共同富裕」政策的影響還不明朗；在此背景下，奢侈品牌巨擘決定再次轉向日本，並強攻...

LVMH市值衝4,340億美元

全球精品龍頭路易威登集團（LVMH）股價17日飆破新高，歸功於至關重要的中國大陸市場重新開放，提振該公司。LVMH市值首...

高盛上季獲利銳減69%

華爾街兩家大型銀行高盛、摩根士丹利17日公布財報，高盛集團（Goldman Sachs）第4季獲利較前一季劇減69%，受...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。