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高盛上季獲利銳減69%

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

華爾街兩家大型銀行高盛、摩根士丹利17日公布財報，高盛集團（Goldman Sachs）第4季獲利較前一季劇減69%，受消金業務大幅虧損，和交易案件數銳減打擊投銀部門兩大原因拖累，早盤股價挫跌2%。

摩根士丹利（大摩）17日公布第4季財報，受財富管理事業的創紀錄營收提振，大摩上季財報優於預期，17日早盤股價上漲逾5%。

高盛表示，到12月底止的上季獲利為11.9億美元，或每股盈餘（EPS）3.32美元；相較下，前一年同期獲利為38.1億美元，EPS為10.81美元。

華爾街投銀持續承壓，此時高通膨、利率上揚及市場波動使外界擔憂全球經濟放緩，造成銀行參與的交易案件數停滯。

不過，美國聯準會（Fed）量化緊縮引發的市場波動，正提振高盛的交易部門業務。

高盛上季淨營收下滑16%至106億美元。綜觀各部門，上季投銀業務手續費暴減48%；固定收益、貨幣及大宗商品交易營收增加44%，股票部門營收則下滑5%。

高盛「台平解決方案」部門上季稅前損失為7.78億美元，去年頭九個月損失已達12億美元。此部門設有交易銀行、信用卡，以及金融科技等業務。

華爾街 摩根 聯準會

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