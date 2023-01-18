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LVMH市值衝4,340億美元
全球精品龍頭路易威登集團（LVMH）股價17日飆破新高，歸功於至關重要的中國大陸市場重新開放，提振該公司。LVMH市值首次站上4,000億歐元（4,340億美元）里程碑，穩坐歐洲最有價值企業寶座。
路透報導，LVMH股價17日一度上漲0.4%，攀抵795.7歐元空前高點；據Refinitiv數據，LVMH市值突破4,000億歐元大關。
然而，分析師表示，這家法國精品巨擘的股價要進一步走揚，可能愈來愈難。米蘭的Banor SIM投資組合經理梅達指出，大陸重新開放為LVMH注入最後一劑強心針，在美元走軟等逆風下，LVMH股價要衝上5,000億歐元里程碑，並不容易。
據該集團財報，2022年上半年的淨利高達65億歐元，較上年同期的創紀錄淨利成長23%。銷售額則攀升28%至367億歐元。分析師指出，LV去年上半年表現出色，主因精品酒類、時裝與皮具、香水與化妝品、鐘表與珠寶受惠於歐美地區疫情趨緩、商品價格調漲。此外，LVMH各地區銷售相對平均，因此2022上半年營收超越疫情前水準。
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