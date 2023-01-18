奢侈品牌巨擘 強攻日韓

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
中國大陸重新開放，市場不確定性大，奢侈品牌轉向強攻日韓市場。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。（路透）
中國大陸重新開放，市場不確定性大，奢侈品牌轉向強攻日韓市場。圖為奢侈品牌愛馬仕門市。（路透）

中國大陸已重新開放，但仍充滿不確定性，且「共同富裕」政策的影響還不明朗；在此背景下，奢侈品牌巨擘決定再次轉向日本，並強攻南韓市場。

路易威登與日本藝術家草間彌生的合作大放異彩，產品在中、日上市後才推廣至全球。路易威登母公司、精品龍頭LVMH集團並將《Christian Dior：Designer of Dreams》時尚展覽移師東京，展出多款新品。LVMH旗下品牌最近還與日本設計師Nigo（現任Kenzo創意總監）以及時裝品牌Sacai合作。

無獨有偶，香奈兒6月將在東京複製出去年12月初在塞內加爾首都達卡登場的時裝秀Metiers d'Art；過去幾年迅速在亞洲展店的另一精品集團開雲（Kering）也努力行銷，包括在東京和首爾開Gucci新旗艦店，這兩座城市分別擁有全球第三和第四家以米其林三星名廚Massimo Bottura為號召的Gucci Osteria餐廳；Burberry集團同樣重視日本市場，積極展店並強調其英國特色。

奢侈品牌的努力獲得日本消費者的注意力。歷峰（Richemont）去年11月說，日本市場的成長率高於平均水準。瑞士製表商H. Moser在日本的需求也在疫後勁增。但路易威登、香奈兒和愛馬仕等可能需要設法吸引愈來愈傾向潮牌的年輕客戶。

與此同時，南韓市場異軍崛起。根據摩根士丹利分析師，南韓消費者重視外表穿搭和財務成功，會揹新款包、穿本季最前衛設計。去年，南韓的精品消費領先各國，人均消費金額成長24%到325美元，遠高於中國大陸的55美元和美國的280美元。

疫前，南韓對陸客有強大吸引力，免稅業務規模龐大。但疫情爆發後，各大品牌把行銷重點轉向在地消費者。花旗集團分析師表示，南韓是2019至2022年間成長最快的奢侈品市場，超越美國。

儘管如此，奢侈品行業的命運仍與中國大陸緊密相扣。隨著農曆新年即將到來，各大品牌在大陸強力推銷兔年商品，希望能從疫情期間積累的家庭儲蓄人民幣6兆元當中分得一杯羹。

陸客出國旅遊，最喜愛的目的地就是日本。安全和衛生的考量之外，他們還關心哪裡能買到最划算的Bottega Veneta精品包或Cartier名表。日本同時符合這兩個條件——他們還在戴口罩，而日圓疲軟使得在那裡買精品比其他地方便宜。歐洲奢侈品牌在日本擴大行銷可收一舉兩得之效。

日本 品牌 南韓

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