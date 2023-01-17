WEF報告：多數經濟學家估全球經濟今年陷衰退 歐美最慘

根據世界經濟論壇（WEF）發布的最新報告，大多數經濟學家認為今年全球經濟將陷入衰退，但對通膨持樂觀態度。

近三分之二接受WEF調查的經濟學家認為，今年全球成長前景黯淡，尤其是在歐洲與美國，但對中國大陸成長前景，看法則很兩極，報告中說，大陸「最近鬆綁高度限制性的清零政策的舉措，預計將提振經濟成長，但政策轉變的破壞性有多大仍有待觀察，尤其是對健康方面的影響」。

在通膨方面，首席經濟學家們中的多數人預期今年將出現高通膨，大陸通膨率僅5%，歐洲則是57%。他們還預期今年全球大部分地區的緊縮貨幣政策立場將維持不變。

WEF常務董事札希迪（Saadia Zahidi）說：「三分之二的首席經濟學家預期今年全球經濟將陷入衰退，全球經濟正處於險境。當前的高通膨、低成長、高債務與高度分散的環境，降低了恢復成長與提高全球最弱勢群體所需生活水準的投資動機。」