官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

印尼海事與投資事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）表示，特斯拉、比亞廸、現代汽車都將敲定協議，將在印尼投資電動車業。

盧胡特周二會見地方官員說：「全球三大汽車業者都要來，比亞廸、特斯拉、現代汽車還有其他業者都正在和印尼敲定協議。」

印尼總統佐科威開放外國投資電池金屬和2.7億人口的印尼市場，希望在印尼打造全方位的電動車供應鏈。這個計畫已初具雛形，布局全球的電動車和電池業者計劃在印尼投資的金額已有數十億美元之譜，寧德時代新能源科技規模60億美元從採礦到電池一體化的建案，還有現代汽車電動車案，即為其中兩例。

彭博先前也報導，特斯拉即將就在印尼設廠達成初步協議。