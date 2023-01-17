快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
現代電動車Inoniq 5在印尼車展上展示。歐新社
現代電動車Inoniq 5在印尼車展上展示。歐新社

印尼海事與投資事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）表示，特斯拉、比亞廸、現代汽車都將敲定協議，將在印尼投資電動車業。

盧胡特周二會見地方官員說：「全球三大汽車業者都要來，比亞廸、特斯拉、現代汽車還有其他業者都正在和印尼敲定協議。」

印尼總統佐科威開放外國投資電池金屬和2.7億人口的印尼市場，希望在印尼打造全方位的電動車供應鏈。這個計畫已初具雛形，布局全球的電動車和電池業者計劃在印尼投資的金額已有數十億美元之譜，寧德時代新能源科技規模60億美元從採礦到電池一體化的建案，還有現代汽車電動車案，即為其中兩例。

彭博先前也報導，特斯拉即將就在印尼設廠達成初步協議。

印尼 特斯拉 寧德時代

延伸閱讀

國內首例特斯拉突大降價　7車主認欺瞞求償遭駁、3人上訴又敗

特斯拉美國大降價「台灣跟進」？ 官方正式回應了

凡甲、興勤 認購踩油門

Tesla大降價近40萬元 美國新車主怨：我感覺被騙了

相關新聞

官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

印尼海事與投資事務統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）表示，特斯拉、比亞廸、現代汽車都將敲定協...

推特銷售藍勾勾 塔利班竟大舉採購

塔利班近日開始大舉採購推特的藍勾勾（具有影響力帳號）資格，過去要獲得藍勾勾需由推特審核，但自從新任CEO馬斯克上任後，只要每個月付8到11美元就可獲大影響力，也引發外界擔憂極端訊息的擴大傳播。

彭博：鴻海iPhone事業換新負責人 蔣集恆獲拔擢

彭博資訊報導，鴻海已指派新的iPhone組裝業務負責人，凸顯出在歷經供應鏈紛擾的一年後，該公司準備以新一代領導主管來應付...

台灣在內全球市場隨大陸解封上衝 現在上車還不遲

中國大陸在去年底回復支持經濟成長的政策後，台灣在內的全球市場嚐到甜蜜反攻的滋味，多家券商如今主張，現在追高猶未晚也。

新加坡上月出口下滑逾20% 對陸出貨銳減三成

新加坡去年12月出口大幅下滑兩成，比預期更疲弱，主要原因是對中國大陸出貨減少。

黃金地段的貧民窟推不動都更？因高樓與底層是兩個世界

亞洲最大貧民窟達拉維（Dharavi）距離國際機場很近，是建商心中的黃金地段，但即使端出不必出錢就有新房子住的誘因，也無...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。