推特銷售藍勾勾 塔利班竟大舉採購

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】推特讓塔利班帳號擴大影響力，卻不允許美國前總統川普帳戶存在？根據英國廣播公司17日報導，塔利班近日開始大舉採購推特的藍勾勾（具有影響力帳號）資格，過去要獲得藍勾勾需由推特審核，但自從新任CEO馬斯克上任後，只要每個月付8到11美元就可獲大影響力，也引發外界擔憂極端訊息的擴大傳播。

塔利班擴大影響力

根據《英國廣播公司》17日報導，塔利班資訊部長哈達亞近日獲得推特的藍勾勾認證，他常在推特上分享許多有關塔利班政權的消息與新聞，目前共有18.7萬粉絲追蹤；阿富汗文化部長哈瑪德則有17萬人追蹤，帳號近日也獲得藍勾勾認證。

特斯拉總裁馬斯克收購社群軟體推特後，改變了推特的社群守則，過去藍勾勾帳號代表「有活動、真實且具有公益性的帳號」，需要由推特進行人工審核，且帳號持有者無法主動申請，但馬斯克入主後，改成每個月只要8美元（iOS用戶則要11美元）就可以訂閱藍勾勾。

在馬斯克改變藍勾勾訂閱政策前，沒有任何一位塔利班官員的帳號獲得藍勾勾認證，雖然馬斯克想要透過此政策改善推特的虧損，但也引發外界擔心對言論自由的鬆綁反導致仇恨與極端訊息擴散，目前推特並未針對銷售藍勾勾與塔利班大量取得藍勾勾的事情對外進行回應。

外界質疑推特標準

美國前總統川普曾因涉嫌煽動民眾闖入國會，因此推特帳號遭到註銷，雖然馬斯克上任後曾一度解封，但因輿論反彈太大又關閉川普的帳號，川普也曾抱怨說，推特居然不讓美國前總統擁有帳號，卻允許塔利班這樣的恐怖組織在社群上有巨大影響力。

塔利班擴大社群影響力同時，仍未積極改善國內女權。《美國之音》提到，阿富汗前國會女議員納比札塔16日遭未知槍手在住家附近射殺，引發外界痛批，塔利班對境內女性進行全天候的性別隔離與監控政策，卻不願全天候保障婦女的安全。

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