快訊

疫情高峰過！本土+1萬9658例「下降19.8%」境外+312例

6000元現金何時可領？唐鳳允諾：2月28日開始發放

推特銷售藍勾勾 塔利班竟大舉採購

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】推特讓塔利班帳號擴大影響力，卻不允許美國前總統川普帳戶存在？根據英國廣播公司17日報導，塔利班近日開始大舉採購推特的藍勾勾（具有影響力帳號）資格，過去要獲得藍勾勾需由推特審核，但自從新任CEO馬斯克上任後，只要每個月付8到11美元就可獲大影響力，也引發外界擔憂極端訊息的擴大傳播。

塔利班擴大影響力

根據《英國廣播公司》17日報導，塔利班資訊部長哈達亞近日獲得推特的藍勾勾認證，他常在推特上分享許多有關塔利班政權的消息與新聞，目前共有18.7萬粉絲追蹤；阿富汗文化部長哈瑪德則有17萬人追蹤，帳號近日也獲得藍勾勾認證。

特斯拉總裁馬斯克收購社群軟體推特後，改變了推特的社群守則，過去藍勾勾帳號代表「有活動、真實且具有公益性的帳號」，需要由推特進行人工審核，且帳號持有者無法主動申請，但馬斯克入主後，改成每個月只要8美元（iOS用戶則要11美元）就可以訂閱藍勾勾。

在馬斯克改變藍勾勾訂閱政策前，沒有任何一位塔利班官員的帳號獲得藍勾勾認證，雖然馬斯克想要透過此政策改善推特的虧損，但也引發外界擔心對言論自由的鬆綁反導致仇恨與極端訊息擴散，目前推特並未針對銷售藍勾勾與塔利班大量取得藍勾勾的事情對外進行回應。

外界質疑推特標準

美國前總統川普曾因涉嫌煽動民眾闖入國會，因此推特帳號遭到註銷，雖然馬斯克上任後曾一度解封，但因輿論反彈太大又關閉川普的帳號，川普也曾抱怨說，推特居然不讓美國前總統擁有帳號，卻允許塔利班這樣的恐怖組織在社群上有巨大影響力。

塔利班擴大社群影響力同時，仍未積極改善國內女權。《美國之音》提到，阿富汗前國會女議員納比札塔16日遭未知槍手在住家附近射殺，引發外界痛批，塔利班對境內女性進行全天候的性別隔離與監控政策，卻不願全天候保障婦女的安全。

【更多精采內容，詳見

馬斯克 塔利班 美國

延伸閱讀

如九牛一毛…逃漏稅遭紐約州罰160萬美元 川普集團將上訴

預計年產能高達100萬輛！特斯拉新廠將落腳印尼

馬斯克身價損失破金氏紀錄 可能永別了全球首富頭銜

2023《富比世》富豪換人當？馬斯克買Twitter身價暴跌，讓位LVMH執行長阿爾諾，成全球首位賣精品賣到變首富的人

相關新聞

推特銷售藍勾勾 塔利班竟大舉採購

塔利班近日開始大舉採購推特的藍勾勾（具有影響力帳號）資格，過去要獲得藍勾勾需由推特審核，但自從新任CEO馬斯克上任後，只要每個月付8到11美元就可獲大影響力，也引發外界擔憂極端訊息的擴大傳播。

彭博：鴻海iPhone事業換新負責人 蔣集恆獲拔擢

彭博資訊報導，鴻海已指派新的iPhone組裝業務負責人，凸顯出在歷經供應鏈紛擾的一年後，該公司準備以新一代領導主管來應付...

台灣在內全球市場隨大陸解封上衝 現在上車還不遲

中國大陸在去年底回復支持經濟成長的政策後，台灣在內的全球市場嚐到甜蜜反攻的滋味，多家券商如今主張，現在追高猶未晚也。

新加坡上月出口下滑逾20% 對陸出貨銳減三成

新加坡去年12月出口大幅下滑兩成，比預期更疲弱，主要原因是對中國大陸出貨減少。

黃金地段的貧民窟推不動都更？因高樓與底層是兩個世界

亞洲最大貧民窟達拉維（Dharavi）距離國際機場很近，是建商心中的黃金地段，但即使端出不必出錢就有新房子住的誘因，也無...

力拓上季提高鐵礦砂生產 但警告中國重啟增添動盪風險

全球最大鐵礦砂製造商力拓（Rio Tinto）表示，中國大陸解封將增加近期勞動力和供應鏈短缺的風險，同時預告2023年開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。