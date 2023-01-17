新加坡上月出口下滑逾20% 對陸出貨銳減三成
新加坡去年12月出口大幅下滑兩成，比預期更疲弱，主要原因是對中國大陸出貨減少。
新加坡上月非石油國內出口年比下滑20.6%，減幅高於彭博調查的萎縮16%中間值，也是繼去年11月下滑14.7%後繼續萎縮。
新加坡企業發展局的報告顯示，上月整體貿易年比減少7.7%，其中，整體出口減少7.1%，進口萎縮8.2%。
新加坡12月對中國大陸非石油國內出口銳減31.8%，和前一個月跌幅差不多。雖然星國政府把貿易表現惡化歸咎於前一年的比較基準較高，但此時正值全球需求減緩，一些已開發經濟體陷入衰退的疑慮升溫。
對於仰賴貿易的國家而言，商業往來減緩將是最大逆風因素，新加坡政府預期今年經濟成長率降至0.5%至2.5%，不如去年估計的3.8%。
製造業趨勢也顯示出黯淡前景，針對工廠經理人的調查顯示過去四個月景氣陷入萎縮。
不過，中國大陸重新開放，預料在未來數月支撐需求。截至2021年，大陸是新加坡最大貨物貿易夥伴。
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