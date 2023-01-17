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去年電動車占新車銷量比首破10% 但整體車市銷量下滑

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
2022年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%。美聯社
2022年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%。美聯社

去年電動車銷量突破里程碑，占全球新車銷量的比率首次突破10%，主要是中國大陸和歐洲地區的強勁成長所推動。但整體新車銷量不增反減。

華爾街日報報導，根據追蹤汽車銷量的研究機構LMC Automotive和EV-Volumes.com，2022年全球純電動車銷量大增68%到大約780萬輛。純電動車銷量在歐洲新車的市占是11%，中國大陸是19%。如果加上油電混合車，電動車銷量在歐洲新車的市占增至20.3%。

美國，電動車推出的速度落後中、歐，但車廠去年賣出807,180輛約電動車，在新車銷量的占比升到5.8%，高於前一年的3.2%。特斯拉仍舊是全球最大電動車製造商，但傳統汽車製造商正在拉近與特斯拉之間的差距。

根據德國汽車製造商協會（VDA），在歐洲最大車市的德國，電動車產量占新車的25%。去年12月，電動車銷量已經超過傳統汽車。

電動車銷量激增和更廣泛車市的不景氣形成對比，後者因全球經濟疲弱、能源成本高漲和供應鏈干擾而受創。去年整體新車銷量下滑1%到8,060萬輛，幸有中國大陸成長近4%，部分抵銷了美國減少8%和歐洲減少7%的影響。

許多車廠都遭遇電動車銷量成長而整體汽車銷量受挫的情況，包括：德國豪車品牌寶馬（BMW），去年的新車銷量減少5%而電動車銷量成長逾一倍；歐洲最大車廠福斯新車銷量下滑7%而電動車銷量增加26%。

德國 美國

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