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高盛：大宗商品展望強勁 有望複製2007-2008飆漲行情

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
高盛分析師看好大宗商品今年展望強勁。路透
高盛分析師看好大宗商品今年展望強勁。路透

高盛集團大宗商品研究主管表示，2023年在任何資產類別中，商品擁有最強勁的展望，原因是迎接理想的總體經濟環境，且幾乎所有主要原物料庫存都很低。

高盛分析師柯里（Jeff Currie）周一（16日）表示，今年初商品行情回檔是由暖冬和利率上揚帶動，然而中國大陸需求開始回升，且供應面投資不足，代表今年全年整體而言，將是漲價的「金髮時刻」（即景氣不冷不熱、有助交易）。

柯里說：「商品的多頭環境再好不過了。幾乎每一種市場顯然都欠缺供應，無論是庫存在極低的運作水準，或是產能耗盡。」

柯里認為，這與2007至2008年大宗商品價格創紀錄飆漲類似，但唯一的例外是歐洲天然氣，當地庫存充足，足以度過今年。

高盛15日調高鋁價預估，理由是歐洲和中國大陸需求上升可能導致供應短缺。高盛曾在2020年末預測多年的商品超級周期，因為多年來投資不足，導致供應無法跟上需求。

不過，國際油價2023年開年表現震盪，因投資人擔心美國經濟可能陷入衰退，而大陸防疫解封後經濟重啟之路顛簸。交易人士還關注西方對俄油制裁的影響。倫敦市場布蘭特原油期貨接近每桶84美元。

儘管寒流來襲，歐洲的天然氣價格周一仍跌至2021年9月以來最低，原因是液化天然氣（LNG）在沒有大陸的競爭下持續湧入歐洲。在中國大陸，LNG庫存滿位。

柯里說，如果大陸需求強勁復甦，再加上西方主要經濟體停止升息，那麼情勢可能在今年稍後全面改變。

他說：「記得2007年1月至2008年7月油價發生什麼事嗎？聯準會鬆開剎車，大陸猛踩油門，歐洲開始快速成長」，當時油價漲了100美元。

庫存

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