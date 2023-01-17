中資收購英半導體公司 恐遭遇變數

集微網消息 總部位於劍橋的半導體公司Flusso被中國實體收購一事可能會萌生變數。

根據國外媒體The register的最新報導，英國保守黨代表兼外交事務委員會主席艾麗西亞·卡恩斯（Kearns）議員已寫信給英國商務大臣Grant Shapps，呼籲英國政府對於該收購案進行審查。

去年8月，流量傳感器技術開發商Flusso宣佈已被一家「公司和全球私募股權基金」聯合收購，不過沒有公佈收購方的名稱。

但該公司註冊文件顯示，Shanghai Sierchi Enterprise Management Partnership於2022年8月11日獲得了Flusso 100%的股權。

為此，Kearns致函負責商業、能源和工業戰略部（BEIS），對收購沒有根據英國《國家安全和投資法》（NSIA）的條款進行審查表示關切。

英國《國家安全和投資法》（NSIA）於2022年1月4日正式生效，該法律標誌著英國首次引入了獨立的投資國家安全審查制度，而在該法律生效後短短10個多月的時間內，就有3起交易因受該法案影響而被BEIS否決，收購方全部為中資企業。

BEIS於當地時間2022年11月16日發佈了一條命令，要求某中資企業旗下荷蘭半導體公司限期出售其收購的英國最大芯片製造商Newport Wafer Fab（現已更名）至少86%股權（事實上否決了該中資企業於2021年收購Newport Wafer Fab 86%股權這一交易），就是依據了該法案。