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葉倫18日會劉鶴 談美中發展

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

路透報導，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）與大陸國務院副總理劉鶴將於18日在瑞士會面，雙方將就美中兩國經濟發展交換意見外，預計也將觸及中國大陸與非洲盟友的債務問題和兩國之間的其他重大分歧。

劉鶴於15日至19日參加達沃斯世界經濟論壇，葉倫並沒有參加。其他美國高級官員將代表白宮出席，包括美國貿易代表戴琪和美國氣候特使柯瑞。

大陸外交部發言人汪文斌昨（16）日在外交部例行記者會上，針對媒體提問劉鶴將出席在達沃斯舉行的世界經濟論壇，會否與美國貿易代表戴琪舉行會談？汪文斌表示，美中經貿團隊一直保持正常的溝通，如果有新的消息會及時發布。

報導指出，葉倫將赴非洲進行三國訪問，在此前夕將在瑞士蘇黎世與劉鶴見面，她將重點加強美國與非洲的關係，而非洲長期以來一直是中國大陸貿易和投資的重點地區。

葉倫近日指出，中國大陸在向非洲國家提供貸款和與非洲國家進行貿易方面發揮了主導作用，但非洲領導人上個月在華盛頓的一次會議上明確表示，他們正在尋求更多與美國之間的合作。

葉倫也一直批評北京目前是世界上最大的債權人，但並沒有更快地重組非洲窮國的債務。這次與劉鶴的會面，預計也將觸及中國與非洲盟友之間債務相關問題。

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