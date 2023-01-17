美元指數 面臨100大關

隨著市場押注美國聯準會（Fed）即將減緩升息步調，投資人紛紛大舉賣出美元，美元對六種主要貨幣走勢的DXY指數16日盤中跌至七個月低點，報101.77，延續上周貶勢，面臨100整數關卡保衛戰。

美國12月消費者物價指數（CPI）年增率出現逾兩年半以來首次下滑，美國通膨預期下降，促使投資人拋售這個最終的避險資產（美元）。

全球所有主要貨幣兌美元均告上揚，中國大陸景氣回升，提振風險敏感貨幣的需求。澳幣兌美元16日盤中升破0.7美元，為去年8月以來首見；印尼盾上漲逾1%，韓元漲0.8%；離岸人民幣升至去年7月以來最強。歐元盤中對美元升值0.23%，報1歐元兌1.08565美元。

加拿大帝國商業銀行香港策略師班奈特說：「2023年剛滿兩周，而2022年大買美元的交易，如今轉為總經面最熱門的做空交易。」除了Fed之外，「我們也受中國大陸比預期時程提前結束動態清零政策所推動」。

美元走勢近幾個月急劇逆轉，從摩根資產管理公司到高盛等基金紛紛預測Fed不久就會節制緊縮步調。市場預料，聯邦基金利率將在4.94%見頂，低於本月稍早預估的5%以上。

美元走貶之際，美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，槓桿操作的資金做空日圓的部位降至2021年2月來最低水準，他們也減少做空澳幣的押注，轉而做多紐元。

澳洲國民銀行雪梨策略師卡崔爾表示：「美元面臨壓力，反映市場對Fed 即將暫停升息的信心增強。」由於風險信心改善，人民幣走強對澳幣等大宗商品相關貨幣同樣重要。

隨著美國出現通膨開始降溫跡象，投資人現在押注Fed可能已接近升息周期的尾聲，且利率不會升到像之前擔心的那麼高。

華僑銀行分析師指出：「確認物價壓力降溫後，人們預期CPI將在未來數月進一步下降。通膨降溫趨勢成形，將強化人們對聯邦公開市場委員會（FOMC）在2月決策會議後可能再次縮減升息步調的預期，甚至為提前暫停或鴿派轉向鋪路做準備。」